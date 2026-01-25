Αυστραλία: Καγκουρό έπεσαν πάνω σε ποδηλάτες κατά τη διάρκεια αγώνα – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Στο τελευταίο σκέλος του ποδηλατικού αγώνα Tour Down Under στην Αυστραλία, ο ποδηλάτης Τζέι Βάιν εκτοξεύτηκε από το ποδήλατό του όταν δύο μεγάλα καγκουρό εμφανίστηκαν στον δρόμο.
  • Παρά την πτώση και τις δυσκολίες, ο Τζέι Βάιν σηκώθηκε, επέστρεψε στον αγώνα και κατάφερε να τερματίσει πρώτος, κατακτώντας τη νίκη.
  • Τρεις ποδηλάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, ενώ ένα από τα καγκουρό τραυματίστηκε. Ο Βάιν δήλωσε ότι «το πιο επικίνδυνο πράγμα στην Αυστραλία είναι τα καγκουρό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Στο τελευταίο σκέλος του ποδηλατικού αγώνα Tour Down Under στην Αυστραλία, ο ποδηλάτης Τζέι Βάιν βρέθηκε στον δρόμο των… καγκουρό, αλλά κατάφερε να κερδίσει, σε μια από τις πιο ασυνήθιστες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Βάιν εκτοξεύτηκε από το ποδήλατό του όταν δύο μεγάλα καγκουρό εμφανίστηκαν στον δρόμο σε ένα σημείο όπου οι ποδηλάτες είχαν αναπτύξει υψηλή ταχύτητα, με περίπου 96 χιλιόμετρα να απομένουν από τα 169,8 χιλιόμετρα της τελευταίας διαδρομής μέσα από τους λόφους γύρω από τη Αδελαΐδα.

Οι ποδηλάτες Μένο Χούισινγκ, Λούκας Στίβενσον και Αλμπέρτο Ντάινες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, ενώ ένα από τα καγκουρό τραυματίστηκε επίσης.

Οι σχολιαστές του αγώνα ανέφεραν ότι πρόκειται για «άλλη μια καταστροφή για την ομάδα UAE», εννοώντας την UAE Team Emirates XRG, η οποία είχε ήδη περάσει ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε τον Τζέι Βάιν στην κορυφή της γενικής κατάταξης πριν από την τελευταία διαδρομή, οι Τζονάταν Ναρβάες και Ντομεστίκ Βέγκαρντ Στέικ Λέγκεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς το Σάββατο, γεγονός που άφησε την ομάδα με μόλις πέντε ποδηλάτες για την Κυριακή.

Ο Χουάν Σεμπάστιαν Μολάνο εγκατέλειψε επίσης την Κυριακή λόγω κόπωσης, αφήνοντας τον Βάιν με μόλις δύο συναθλητές στην τελευταία διαδρομή: τον Ίβο Εμανουέλ Ολιβέιρα και τον Βρετανό Άνταμ Γκέιτς.


Αμέσως μετά την πτώση, ο Βάιν σηκώθηκε, άλλαξε ποδήλατο δύο φορές και μπήκε εκ νέου στην κούρσα με περίπου 92 χιλιόμετρα να απομένουν.

Διατήρησε θέση κοντά στην κορυφή μέχρι το τέλος της διαδρομής και τερμάτισε με 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μαούρο Σμιντ από την Ελβετία (Team Jayco Alula) και τον Αυστραλό Χάρι Σουίνι (EF Education – Easypost), που ακολούθησε εννέα δευτερόλεπτα μετά.

«Όλοι με ρωτούν ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στην Αυστραλία και πάντα τους λέω ότι είναι τα καγκουρό», δήλωσε ο Βάιν, που κέρδισε τον αγώνα της πατρίδας του για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια.


«Συχνά κρύβονται στους θάμνους μέχρι να μην μπορείς να σταματήσεις και ξαφνικά πηδούν μπροστά σου. Το απέδειξα σήμερα. Δύο από αυτά πέρασαν μέσα από το πελοτόν ενώ πηγαίναμε πιθανώς 50 χλμ/ώρα και το ένα από αυτά σταμάτησε και πήγε αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά και εγώ κατέληξα να χτυπήσω στο πίσω μέρος του».

Ο Βάιν κατάφερε να ξεπεράσει τεράστιες δυσκολίες για να κατακτήσει τον αγώνα.


«Φέτος ξεκινήσαμε πολύ θετικά και απλώς συσσωρεύτηκε η ατυχία καθώς προχωρούσε ο αγώνας», είπε.

