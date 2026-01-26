Κώστας Τσιμίκας: Τελειώνει ο δανεισμός του στην Ρόμα – Επιστρέφει στην Λίβερπουλ

  • Η συνεργασία της Ρόμα με τον Κώστα Τσιμίκα ολοκληρώνεται πρόωρα, με τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ να επιστρέφει στη Λίβερπουλ, όπως επιβεβαίωσε ο Ρίκι Μασάρα, λέγοντας: «Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ».
  • Ο Τσιμίκας δεν κατάφερε να βρει σταθερή θέση στην 11άδα της Ρόμα, αγωνιζόμενος συνολικά σε 16 παιχνίδια και συμπληρώνοντας 672 αγωνιστικά λεπτά.
  • Η επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ δίνει τη δυνατότητα στον σύλλογο να ενισχύσει το ρόστερ του στην αριστερή πλευρά της άμυνας, με τον Έλληνα διεθνή να στοχεύει σε νέα αρχή.
Η συνεργασία της Ρόμα με τον Κώστα Τσιμίκα φαίνεται να ολοκληρώνεται πρόωρα, καθώς ο τεχνικός διευθυντής των Ρωμαίων, Ρίκι Μασάρα, αποκάλυψε πως ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Λίβερπουλ. Ο δανεισμός του από τον αγγλικό σύλλογο προς την ιταλική ομάδα δεν θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως αρχικά προβλεπόταν.

Ο Ρίκι Μασάρα, μιλώντας για την υπόθεση, επιβεβαίωσε τις εξελίξεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ». Με τη φράση αυτή ουσιαστικά γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συνεννόησης για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στο Άνφιλντ.

Η επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, αφού ο παίκτης δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερή θέση στην 11άδα της Ρόμα. Ο Γκασπερίνι δεν τον έχει συμπεριλάβει στα βασικά του πλάνα, γεγονός που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίστηκε συνολικά σε 16 παιχνίδια με τη Ρόμα, συμπληρώνοντας 672 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Παρότι προσέφερε λύσεις, δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός, κάτι που φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στην απόφαση για την πρόωρη λήξη του δανεισμού του.

Η επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ δίνει τη δυνατότητα στον σύλλογο να ενισχύσει το ρόστερ του στην αριστερή πλευρά της άμυνας, με τον Έλληνα διεθνή να στοχεύει σε νέα αρχή υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου των «κόκκινων».

