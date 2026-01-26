Super League: Παρέμεινε στο -9 ο Παναθηναϊκός από την 4άδα – Αναλυτικά η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

  • Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, χάνοντας άλλη μια ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό και παραμένοντας στο -9 από την 4άδα.
  • Ο Λεβαδειακός πήρε βαθμό-χρυσάφι απέναντι στον Άρη, ισοφαρίζοντας στο φινάλε σε 2-2 και διατηρώντας σταθερά την 4η θέση της βαθμολογίας.
  • Η νέα απώλεια βαθμών του «τριφυλλιού» διατήρησε αμετάβλητη την απόσταση των δύο ομάδων, με τον χρόνο να κυλά και την πίεση να αυξάνεται για τους «πράσινους».
Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, χάνοντας άλλη μια ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό, που παραμένει σταθερά στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League. Παρά το γεγονός ότι είχε περισσότερη ώρα τη μπάλα και δημιούργησε κάποιες φάσεις, το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Έτσι, η διαφορά του από τον Λεβαδειακό παρέμεινε στους 9 βαθμούς, με έναν αγώνα λιγότερο για τους «πράσινους».

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ήδη αγωνιστεί το Σάββατο, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε λόγω της αναβολής του αγώνα του με την Κηφισιά. Έτσι, το ενδιαφέρον της Κυριακής επικεντρώθηκε στη μάχη για την τέταρτη θέση, όπου ο Λεβαδειακός απέδειξε ξανά πως δεν σκοπεύει να τη χάσει εύκολα. Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι Βοιωτοί πήραν βαθμό-χρυσάφι απέναντι στον Άρη, ισοφαρίζοντας στο φινάλε σε 2-2 και παραμένοντας ισχυρά μέσα στον στόχο τους.

Η νέα απώλεια βαθμών του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη διατήρησε αμετάβλητη την απόσταση των δύο ομάδων. Το «τριφύλλι» βλέπει τον χρόνο να κυλά και την πίεση να αυξάνεται, καθώς κάθε στραβοπάτημα περιορίζει τις πιθανότητες για επάνοδο στις ευρωπαϊκές θέσεις.

Στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ πέτυχε σημαντική νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από το γκρουπ των θέσεων 5-8, αφού βρίσκεται πλέον στο -1. Αντίθετα, η ομάδα του Αγρινίου μπαίνει σε περιπέτειες, καθώς βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, κάτι που κάνει τη συνέχεια του πρωταθλήματος ακόμα πιο κρίσιμη για εκείνη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

  • Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
  • Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1
  • ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0
  • Αρης – Λεβαδειακός 2-2
  • ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0
  • Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0
  • Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

  • Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)
  • Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)
  • Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

  • Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)
  • ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)

