Σωκράτης Φάμελλος: Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» , αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.

«Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

