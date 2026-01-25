Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου – Η δολοφονία της μητέρας το 2014, η αποφυλάκιση το 2018 και το νέο φονικό

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος σκότωσε και τον πατέρα του. Όπως αποκαλύφθηκε ο 46χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του. Τις αρχές ειδοποίησε γείτονας που είδε το περιστατικό. Ο κάτοικος κάλεσε λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο γιος σκότωσε τον πατέρα και στη συνέχεια τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον 46χρονο, που είχε ήδη βάλει στο αυτοκίνητο το πτώμα του 80χρονου πατέρα του. Όπως διαπιστώθηκε τον είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκοτώσει και την μητέρα του με μαχαίρι στις 27 Μαρτίου 2014. Τότε, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Σύμφωνα με το αποφυλακιστήριο, ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Ο άνδρας κρατείτο από τις 2 Απριλίου 2014 για την ανθρωποκτονία της μητέρας του και είχε καταδικαστεί από το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε κάθειρξη 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η ποινή του είχε αρχίσει να μετρά από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030.

Η αποφυλάκιση εγκρίθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4489/2017, που επέτρεπαν την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Έτσι, για την περίοδο από 2 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2018, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει τέσσερα έτη, πέντε μήνες και μία ημέρα. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα επόπτη των Φυλακών Κορυδαλλού, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του». Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία στις 3 Μαΐου 2018.

Η αναστολή της ποινής συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.

Γιαννάκος στο enikos.gr: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Μιλώντας στο enikos.gr, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε πως: «ο 46χρονος δράστης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο 2 φορές. Την πρώτη φορά, από 3/5/2018 έως 14/5/2018 (11 ημέρες) και τη 2η από 3/12/2018 έως 21/1/2019 (49 ημέρες)»

«Και τις δύο φορές πήγε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία -όπως περίπου 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο-, επειδή δημιουργούσε επεισόδια και κάποιοι συγγενείς ή περίοικοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα» πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του το 2014».

«Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε κανονικά και το Σύστημα Ψυχικής Υγείας δεν είχε υποχρέωση να τον παρακολουθεί. Το ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί, αφού είναι ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει διαπράξει έγκλημα, δεν εντάχθηκε με δικαστική απόφαση στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για να είναι υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Το περίμεναν οι κάτοικοι της περιοχής

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έπεσαν από τα σύννεφα, καθώς είχαν καταλάβει το οικογενειακό δράμα και κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.

«Πριν κάτι χρόνια είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μαμά του. Πήγε στο δικαστήριο, τον δίκασαν, είδαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε και έμενε με τον μπαμπά του. Εμείς γενικώς φοβόμασταν στη γειτονιά εφόσον είχαμε μάθει όλα αυτά», λένε γείτονες.

«Νομίζω ήταν υποχρεωμένος να μένει εδώ με τον πατέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έμενε εδώ πέρα. Ήτανε πάντα ένα παιδί το οποίο δεν μίλαγε πολύ, υποτονικό. Φαντάζομαι ότι ήταν και από την αγωγή. Δεν είχε επαφές, δεν ήταν καθόλου κοινωνικός. Πάντα είχαμε έτσι έναν φόβο μήπως εξελιχθεί κάτι άλλο και δεν σας κρύβω ότι λέγαμε πάντα στη γειτονιά ότι πιθανότατα θα γίνει κάποια στιγμή το ίδιο και με τον πατέρα», συμπληρώνουν.

«Ήταν προσχεδιασμένο»

Στενή συγγενής της οικογένειας μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος. Δεν θα είχε δηλαδή κανέναν περιορισμό και πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έμεναν μαζί, δεν έμενε καθόλου με τον πατέρα του. Μάλιστα δεν του μιλούσε κιόλας. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Έμενε στην …, το οποίο το ξενοίκιασε 1η Γενάρη και μάλιστα τον ρωτάγαμε ‘γιατί το ξενοικιάζεις, πού θα πας’ και δεν μας έλεγε. Αυτός το είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Γι’ αυτό ξενοίκιασε το σπίτι, κατήργησε το κινητό του. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. ‘Δεν θα έχω κινητό’ λέει, ‘δεν θα μπορείτε να με βρείτε πουθενά’. Αυτός το είχε προσχεδιασμένο να μείνει έτσι, χωρίς ούτε ρούχα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα για να πάει να μπει φυλακή πάλι. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι γιατί δεν μας έλεγε που θα πάει, γιατί έδωσε τα ρούχα του, τα πράγματά του, τα έδωσε όλα», ανέφερε.

«(Την νεκρή μητέρα του 46χρονου) δεν μας άφησαν να την δούμε γιατί την είχε κατακρεουργήσει. Θέλαμε να τη δούμε στο νεκροτομείο που ήταν. Δεν μας άφησαν, ήταν σε άθλια κατάσταση και μετά το γραφείο τελετών προσπαθούσε ώρα να την φτιάξει ώστε να μην είναι έτσι η γυναίκα για να μπορέσει να τη δει κάποιος στην κηδεία», συμπλήρωσε η στενή συγγενής της οικογένειας.

«Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό του πατέρα του και ήξερε πολύ καλά πως θα ξαναπάει στη φυλακή. Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν. Το φονικό έγινε 27 Μαρτίου του 2014. Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Από τη φυλακή βγήκε περίπου το 2018, τον Απρίλη. Σε αυτό συνέβαλε ο πατέρας του και αποδείχτηκε πως έσφαλε πάρα πολύ. Προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Τα φάρμακά του ανανεώθηκαν, δυστυχώς εκεί δεν μπορώ να το ξέρω αν έπαιρνε τα φάρμακά του, μου έλεγε ότι τα έπαιρνε. Κάποτε είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο, συνέβη κάποιο γεγονός στον δρόμο. Νοσηλεύτηκε περίπου 15 – 20 ημέρες και εξήλθε πάλι. Τον πήρε ο πατέρας του. Έμενε μαζί με τον πατέρα του περίπου μέχρι το 2022-23 όταν ξαφνικά έφυγε και έμενε μόνος του» δήλωσε άλλος συγγενής.963,520

Είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον Alpha πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον ηλικιωμένο. «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια παναγία μου σώσε με”».

«Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάθε Κυριακή έκανε. Ο γιος του, του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Τον περίμενε στην πυλωτή, εκεί δίπλα παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε» περιέγραψε.

«Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο» είπε ο 80χρονος πριν ξεψυχήσει

«Ο πατέρας δεν αντέδρασε και μόνο στο τέλος πριν τον αποτελειώσει είπε: “Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο”. Μετά σιωπή» πρόσθεσε. Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του. Όλοι οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί εσωστρεφές.

Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής