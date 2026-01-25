«Το παιδί»: Το χωριό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εκπομπή της Γεωργούλη

Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00.

Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ενώ το χωριό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εκπομπή της Γεωργούλη, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει.

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 63o

Η επίσκεψη της Γεωργούλη στο σπίτι αναστατώνει τόσο την Άρτεμη όσο και τη Βάνα. Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ο Θέμης ακόμα ανησυχεί για τα οικονομικά και η Σίσσυ προτείνει μια ιδιαίτερη λύση για το πού θα μπορούσαν να βρουν τα χρήματα. Το χωριό περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσει η εκπομπή της Γεωργούλη που τους υπόσχεται μεγάλες αποκαλύψεις, ενώ ο Γερμανός έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για τη Βάνα.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 64ο

Ενώ οι χωριανοί παρακολουθούν με αγωνία την εκπομπή της Γεωργούλη από το σπίτι της Ρένας, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει. Η Άρτεμις εξομολογείται στον Πέτρο ένα τραύμα της και έρχονται πιο κοντά. Ταυτόχρονα, η Σίσσυ, εθισμένη πλέον στον τζόγο, χάνει όλα τα λεφτά. Η Ανθούλα περνάει χρόνο με τον Χρυσόδημο στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής. Η Γεωργούλη προσπαθεί να βγάλει άκρη σχετικά με την υπόθεση μέσω των ζωντανών συνεντεύξεων, μέχρι που έρχεται η στιγμή να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή η Μαρία-Τερέζα.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 65o

Το χωριό ξενυχτισμένο μετά την εκπομπή της Γεωργούλη θεωρεί πως θα ηρεμήσουν για λίγο από τον Πάκη μετά το ρεζίλεμά του. Η Μαίρη και η Μίνα αποδέχονται την τηλεοπτική πρόταση του Χρυσόδημου και ψάχνουν το ιδανικό άτομο για μάνατζέρ τους. Στο μεταξύ, ένα νέο double date οδηγεί τον Πέτρο και την Άρτεμη να οργανώσουν την πρώτη τους εκδρομή ως ζευγάρι. Ο Δημήτρης, για να βοηθήσει την Ανθούλα στο αδιέξοδό της, ζητάει τη γνώμη της Ιρίνας σχετικά με το θέμα, η οποία ταράσσεται και επιφορτίζει και αυτόν. Η Βάνα, ο Θέμης και η Σίσσυ, σύντομα συνειδητοποιούν πως ο Δημήτρης έχει εξαφανιστεί.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 66ο

Η Σίσσυ ψάχνει τον Δημήτρη παντού, αλλά είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Ο Θέμης με την Ανθούλα ψάχνουν στο δάσος και εκείνος τη συμβουλεύει τι να κάνει με την αλήθεια που έμαθε. Στο κανάλι, η Ρένα και ο Χρυσόδημος δίνουν τα χέρια για τη νέα εκπομπή, προκαλώντας τη ζήλια της Βούλας και του Βάγγου Πάγου. Ο Πάκης φοβερίζει το χωριό με την είδηση ενός νέου στοιχείου για τον Υάκινθο. Παράλληλα, η Άρτεμις και ο Πέτρος στην εκδρομή τους συζητούν για το παρελθόν και τις πρώην σχέσεις τους. Επιστρέφοντας πιο ερωτευμένοι πίσω στο χωριό βρίσκουν την Αστυνομία στο διαμέρισμα του Πέτρου.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη