Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν το κουμπί μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση, κουμπί
πηγή: BrightSide

Αυτή η έξυπνη οπτική ψευδαίσθηση δείχνει μία εικόνα με πολλά M&M’S. Μόνο άτομα με πραγματικά οξεία όραση και «μάτι γερακιού» είναι πιθανό να εντοπίσουν το κουμπί σε λιγότερο από 11 δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμοι να λύσετε αυτή τη διασκεδαστική και δύσκολη οπτική ψευδαίσθηση;

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις με κρυμμένους αριθμούς και γράμματα είναι από τα πιο ικανοποιητικά παζλ. Με την πρώτη ματιά, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει πού είναι το κουμπί και η εικόνα φαίνεται απόλυτα ομοιόμορφη.

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση μπορεί εύκολα να ξεγελάσει τα μάτια και το μυαλό σας. Εδώ θα δοκιμαστεί η πραγματική σας παρατηρητικότητα. Το 99% δεν θα τα καταφέρει…

Οπτική ψευδαίσθηση: Μπορείτε να εντοπίσετε το κουμπί;

Οπτική ψευδαίσθηση, κουμπί
Όπως αναφέρει η πρόκληση, θα έχετε μόνο 11 δευτερόλεπτα για να βρείτε το κουμπί. Ας μην χάνουμε λοιπόν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ορίστε ένα χρονόμετρο στα 11 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε δευτερόλεπτο. Μην ρίχνετε τυχαίες ματιές στην εικόνα. Αντίθετα, σαρώστε το μεθοδικά.

Μετακινήστε τα μάτια σας από αριστερά προς τα δεξιά, σειρά προς σειρά. Αυτή η συστηματική προσέγγιση διασφαλίζει ότι δεν θα παραλείψετε καμία σημαντική λεπτομέρεια.

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Η λύση της οπτικής ψευδαίσθησης

Οπτική ψευδαίσθηση, κουμπί
