Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα – «Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής»

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υπηρέτησε για δεκαετίες το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο και μια οικογένεια που τον λάτρευε.

Λίγες εβδομάδες μετά τον χαμό του, η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λόγια βαθιάς αγάπης και ευγνωμοσύνης. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες με τον πατέρα της, συνοδεύοντάς τες με ένα κείμενο που άγγιξε όσους το διάβασαν.

«Μπαμπάκο μου, τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Ήσουν άνθρωπος φωτεινός, με καθαρή καρδιά κι απέραντη καλοσύνη. Από εσένα έμαθα τι σημαίνει σεβασμός, αξίες και αξιοπρέπεια. Με αγάπη και δύναμη μου έδειξες τον δρόμο χωρίς ποτέ να μου στερήσεις την ελευθερία μου» έγραψε αρχικά η Σάρα Εσκενάζυ.

Σε δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Η αγάπη σου ήταν πάντα δεδομένη, βαθιά και αληθινή. Τη νιώθω ακόμα, σε κάθε ανάμνηση και σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου. Θα είσαι για πάντα μέσα μου, φως στον δρόμο μου και κομμάτι της ψυχής μου».

Το «αντίο» της έκλεισε με μια φράση γεμάτη ευγένεια και νοσταλγία: «Με αυτό το αγαπημένο σου τραγούδι ταξιδεύεις στο φως. Μας λείπεις, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα».