Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα – «Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής»

Σύνοψη από το

  • Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.
  • Λίγες εβδομάδες μετά τον χαμό του, η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λόγια βαθιάς αγάπης και ευγνωμοσύνης μέσω του Instagram.
  • Η Σάρα Εσκενάζυ έγραψε πως «τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής» και πρόσθεσε ότι «θα είσαι για πάντα μέσα μου, φως στον δρόμο μου και κομμάτι της ψυχής μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα – «Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής»

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υπηρέτησε για δεκαετίες το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο και μια οικογένεια που τον λάτρευε.

Λίγες εβδομάδες μετά τον χαμό του, η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λόγια βαθιάς αγάπης και ευγνωμοσύνης. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες με τον πατέρα της, συνοδεύοντάς τες με ένα κείμενο που άγγιξε όσους το διάβασαν.

«Μπαμπάκο μου, τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Ήσουν άνθρωπος φωτεινός, με καθαρή καρδιά κι απέραντη καλοσύνη. Από εσένα έμαθα τι σημαίνει σεβασμός, αξίες και αξιοπρέπεια. Με αγάπη και δύναμη μου έδειξες τον δρόμο χωρίς ποτέ να μου στερήσεις την ελευθερία μου» έγραψε αρχικά η Σάρα Εσκενάζυ.

Σε δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Η αγάπη σου ήταν πάντα δεδομένη, βαθιά και αληθινή. Τη νιώθω ακόμα, σε κάθε ανάμνηση και σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου. Θα είσαι για πάντα μέσα μου, φως στον δρόμο μου και κομμάτι της ψυχής μου».

Το «αντίο» της έκλεισε με μια φράση γεμάτη ευγένεια και νοσταλγία: «Με αυτό το αγαπημένο σου τραγούδι ταξιδεύεις στο φως. Μας λείπεις, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Eskenazi (@eskenazisara)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita και τη Μικαέλα Θεοφίλου με αφορμή τον δεύτερο κύκλο...
00:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν ρομαντικό γάμο επισφράγισαν την αγάπη τους ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτ...
20:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Απρόοπτο επί σκηνής – Συνέχισε να τραγουδά α καπέλα παρά το μπλακ άουτ

Απρόοπτο το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο πο...
19:46 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

«Λύγισε» on air η Ευαγγελία Μουμούρη: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) η ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι