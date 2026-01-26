Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Προφυλακίστηκε ο αρχηγός και πέντε ακόμα μέλη – Συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες

Σύνοψη από το

  • Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων, καθώς και πέντε ακόμη μέλη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες.
  • Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων που, μέσω παράνομου λογισμικού, αλλοίωναν τις ενδείξεις στις αντλίες, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.
  • Οι απολογίες για τους 13 συλληφθέντες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη εμπλεκόμενοι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Προφυλακίστηκε ο αρχηγός και πέντε ακόμα μέλη – Συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών για τους 13 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών μέσω πειραγμένων αντλιών καυσίμων. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων που, μέσω παράνομου λογισμικού, αλλοίωναν τις ενδείξεις στις αντλίες, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πληρώνουν για περισσότερα καύσιμα από όσα λάμβαναν.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, προφυλακιστέος κρίθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στις φυλακές οδηγήθηκε και το δεξί του χέρι, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις διαδικασίες για τα υπόλοιπα μέλη της υπόθεσης.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Νωρίτερα, είχαν ήδη προφυλακιστεί τέσσερα άτομα, ενώ άλλα τέσσερα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε χρονοβόρα, καθώς οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε συμμετοχή και απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, η Αστυνομία έχει εντοπίσει παράνομο λογισμικό σε περίπου 20 πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πιερία.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το παράνομο λογισμικό αλλοίωνε τις ενδείξεις των αντλιών, αυξάνοντας τεχνητά την ποσότητα των καυσίμων που χρεώνονταν οι πελάτες. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημιά των καταναλωτών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:51 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σε «Red Code» η Βόρεια Ελλάδα ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου,...
23:01 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου – Η δολοφονία της μητέρας το 2014, η αποφυλάκιση το 2018 και το νέο φονικό

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής...
22:10 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί – Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν 15 εκατ. ευρώ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (25/1) η κλήρωση με αριθμό 3019 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 15 εκατ. ...
21:28 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Από αύριο σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε μαθητή – Εξηγήσεις για την έλλειψη ενημέρωσης ζήτησε η Ζαχαράκη

Από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, τίθεται επισήμως σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι