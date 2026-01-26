Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Προφυλακίστηκε ο αρχηγός και πέντε ακόμα μέλη – Συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών για τους 13 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών μέσω πειραγμένων αντλιών καυσίμων. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων που, μέσω παράνομου λογισμικού, αλλοίωναν τις ενδείξεις στις αντλίες, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πληρώνουν για περισσότερα καύσιμα από όσα λάμβαναν.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, προφυλακιστέος κρίθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στις φυλακές οδηγήθηκε και το δεξί του χέρι, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις διαδικασίες για τα υπόλοιπα μέλη της υπόθεσης.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Νωρίτερα, είχαν ήδη προφυλακιστεί τέσσερα άτομα, ενώ άλλα τέσσερα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε χρονοβόρα, καθώς οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε συμμετοχή και απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, η Αστυνομία έχει εντοπίσει παράνομο λογισμικό σε περίπου 20 πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πιερία.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το παράνομο λογισμικό αλλοίωνε τις ενδείξεις των αντλιών, αυξάνοντας τεχνητά την ποσότητα των καυσίμων που χρεώνονταν οι πελάτες. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημιά των καταναλωτών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.