Προφυλακιστέοι 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

βενζίνη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 4 από τους 8 κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα για συμμετοχή τους στο κύκλωμα το οποίο φέρεται μέσω παράνομου λογισμικού να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική.

της Άννας Κανδύλη

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000.

Οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους.

Αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή, βρίσκεται ο 43χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίων βενζίνης που του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα.

