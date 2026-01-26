Βραζιλία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες, έπειτα από πτώση κεραυνού σε διαδήλωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, αψηφώντας την έντονη βροχόπτωση.

Η εκδήλωση στήριξης προς τον ακροδεξιό πολιτικό πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του, την ώρα που ο Μπολσονάρου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος σε σωφρονιστικό κατάστημα της ευρύτερης περιοχής. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς η παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών συνέπεσε με την έναρξη της περιόδου έντονων καταιγίδων στη Βραζιλία.

BRASÍLIA: Manifestante é levada ao Hospital de Base de Brasília após queda de descarga elétrica. O raio atingiu um grupo de bolsonaristas que estavam em ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, na região do Memoral JK. Chove forte na região. pic.twitter.com/fbD9hq37r8 — Renato Souza (@reporterenato) January 25, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα, εκ των οποίων 30 χρειάστηκε να διακομιστούν σε δύο κοντινά νοσοκομεία. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οκτώ τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα που προήλθαν από το πλήγμα του κεραυνού και τις συνθήκες πανικού που ακολούθησαν.

En Brasil, hacen una manifestación a favor de Bolsonaro y les cae un rayo encima!

Hasta la naturaleza se opone! 🤣🤣 pic.twitter.com/h1xztNaMrB — Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) January 25, 2026

Οι αρχές της πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ παράλληλα προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν υπαίθριες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καταιγίδων που πλήττουν τη χώρα.