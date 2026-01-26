Βραζιλία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες, έπειτα από πτώση κεραυνού σε διαδήλωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου

  • Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής.
  • Η εκδήλωση στήριξης προς τον ακροδεξιό πολιτικό πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.
  • Από τους 72 στους οποίους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, 30 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με οκτώ να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές διερευνούν το συμβάν και προειδοποιούν για αποφυγή υπαίθριων συγκεντρώσεων.
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, αψηφώντας την έντονη βροχόπτωση.

Η εκδήλωση στήριξης προς τον ακροδεξιό πολιτικό πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του, την ώρα που ο Μπολσονάρου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος σε σωφρονιστικό κατάστημα της ευρύτερης περιοχής. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς η παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών συνέπεσε με την έναρξη της περιόδου έντονων καταιγίδων στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα, εκ των οποίων 30 χρειάστηκε να διακομιστούν σε δύο κοντινά νοσοκομεία. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οκτώ τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα που προήλθαν από το πλήγμα του κεραυνού και τις συνθήκες πανικού που ακολούθησαν.

Οι αρχές της πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ παράλληλα προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν υπαίθριες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καταιγίδων που πλήττουν τη χώρα.

