Φιλιππίνες: Βυθίστηκε πλοίο που μετέφερε πάνω από 350 άτομα – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη νότια περιοχή των Φιλιππίνων τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε περισσότερα από 350 άτομα βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως οι διασώστες έχουν καταφέρει να σώσουν τουλάχιστον 215 επιβάτες, ενώ έχουν ανασυρθεί επτά σοροί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών και φορτίου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Ζαμποάνγκα με προορισμό το νησί Χόλο στην επαρχία Σούλου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σκάφος επέβαιναν 332 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλοίο αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος, βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

“𝗛𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝗮𝗱𝗲𝗱…” Pampasaherong barko na lumubog sa baybayin ng Basilan, hindi overloaded; search and rescue operations, nagpapatuloy — @coastguardph Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan pic.twitter.com/zD4ztKrZ8e — DZBB Super Radyo (@dzbb) January 25, 2026

Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Μπασιλάν, Μουτζίβ Χαταμάν, δήλωσε στο Associated Press πως αρκετοί από τους επιβάτες, όπως και δύο σοροί, μεταφέρθηκαν στην Ισαμπέλα, πρωτεύουσα της επαρχίας, όπου συγκεντρώθηκαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει στρατιωτικά και ναυτικά μέσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Τα θαλάσσια ατυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα αποτελείται από περισσότερα από 7.000 νησιά. Οι ειδικοί αποδίδουν την κατάσταση στον συνδυασμό συχνών καταιγίδων, παλαιών και κακοσυντηρημένων πλοίων, υπερφόρτωσης και ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας, που συχνά οδηγούν σε τραγικές απώλειες.

BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us — Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026

Οι Φιλιππίνες έχουν ζήσει μία από τις χειρότερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία. Τον Δεκέμβριο του 1987, το επιβατηγό πλοίο Dona Paz συγκρούστηκε με δεξαμενόπλοιο καυσίμων στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων. Το δυστύχημα εκείνο παραμένει μέχρι σήμερα η φονικότερη ναυτική τραγωδία σε καιρό ειρήνης.

Πηγή: Associated Press