  • Συναγερμός σήμανε στη νότια περιοχή των Φιλιππίνων, όταν ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με πάνω από 350 άτομα βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι διασώστες έχουν σώσει τουλάχιστον 215 επιβάτες, ενώ έχουν ανασυρθεί επτά σοροί και δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι.
  • Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζαμποάνγκα προς το Χόλο, αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
  • Τα θαλάσσια ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στις Φιλιππίνες λόγω συχνών καταιγίδων, παλαιών και κακοσυντηρημένων πλοίων, υπερφόρτωσης και ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.
Φιλιππίνες: Βυθίστηκε πλοίο που μετέφερε πάνω από 350 άτομα – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη νότια περιοχή των Φιλιππίνων τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε περισσότερα από 350 άτομα βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως οι διασώστες έχουν καταφέρει να σώσουν τουλάχιστον 215 επιβάτες, ενώ έχουν ανασυρθεί επτά σοροί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών και φορτίου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Ζαμποάνγκα με προορισμό το νησί Χόλο στην επαρχία Σούλου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σκάφος επέβαιναν 332 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλοίο αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος, βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Μπασιλάν, Μουτζίβ Χαταμάν, δήλωσε στο Associated Press πως αρκετοί από τους επιβάτες, όπως και δύο σοροί, μεταφέρθηκαν στην Ισαμπέλα, πρωτεύουσα της επαρχίας, όπου συγκεντρώθηκαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει στρατιωτικά και ναυτικά μέσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Τα θαλάσσια ατυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα αποτελείται από περισσότερα από 7.000 νησιά. Οι ειδικοί αποδίδουν την κατάσταση στον συνδυασμό συχνών καταιγίδων, παλαιών και κακοσυντηρημένων πλοίων, υπερφόρτωσης και ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας, που συχνά οδηγούν σε τραγικές απώλειες.

Οι Φιλιππίνες έχουν ζήσει μία από τις χειρότερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία. Τον Δεκέμβριο του 1987, το επιβατηγό πλοίο Dona Paz συγκρούστηκε με δεξαμενόπλοιο καυσίμων στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων. Το δυστύχημα εκείνο παραμένει μέχρι σήμερα η φονικότερη ναυτική τραγωδία σε καιρό ειρήνης.

Πηγή: Associated Press

