Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Σύνοψη από το

  • Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita, τονίζοντας τη σημασία της ψυχοθεραπείας και των ενεργειακών θεραπειών, καθώς «δεν σταματά ποτέ η διαδικασία ανακάλυψης και εξέλιξης του εαυτού μας, απλά βαθαίνει».
  • Η ηθοποιός αποκαλεί τη διαδικασία αυτογνωσίας “κρεμμύδι”, καθώς διαρκώς “ξεφλουδίζεσαι” και ανακαλύπτεις άλλα επίπεδα του εαυτού σου, κάτι που πλέον της αρέσει γιατί νιώθει ότι την εξελίσσει.
  • Η Σαμαρά παρατηρεί τους τρόπους που επιλέγει το μυαλό της «να με “κοροϊδέψει”, ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα παλιό μοτίβο που ήταν αδιέξοδο», αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι είμαστε «όντα της επανάληψης» και έτσι μαθαίνουμε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita και τη Μικαέλα Θεοφίλου με αφορμή τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται στο Mega, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού της που σπάνια μοιράζεται δημόσια. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για εκείνη η ψυχοθεραπεία και οι ενεργειακές θεραπείες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η επανάληψη επηρεάζει τη ζωή της.

Η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι για εκείνη ένα διαρκές ταξίδι χωρίς τέλος. Όπως είπε: «Πολλά χρόνια τώρα κάνω ψυχοθεραπεία και ενεργειακές θεραπείες και δεν σκοπεύω να το αφήσω. Νομίζω ότι δεν σταματά ποτέ η διαδικασία ανακάλυψης και εξέλιξης του εαυτού μας, απλά βαθαίνει. Είναι ένα ταξίδι που, αν κάποιος ξεκινήσει να το κάνει, θα βρει μέσα σε αυτό το νόημα της δικής του ζωής».

Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της πορεία, εξηγώντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βρήκε νέο νόημα στη ζωή της: «Δεν θα λυθούν όλα δια μαγείας, αλλά είναι μια διαδρομή την οποία την περπατάς, προχωράς και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Εγώ αυτή τη διαδικασία την αποκαλώ “κρεμμύδι”, γιατί διαρκώς “ξεφλουδίζεσαι” και ανακαλύπτεις άλλα επίπεδα του εαυτού σου. Κάποτε με άγχωνε όλο αυτό, τώρα μου αρέσει γιατί νιώθω ότι με εξελίσσει και έτσι αποκτά νόημα η ζωή».

Η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε και στο πόσο συχνά ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στις ίδιες συμπεριφορές και σκέψεις, επισημαίνοντας: «Δεν είμαι άνθρωπος που ξαφνιάζεται εύκολα, όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζω και παρατηρώ τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους που επιλέγει το μυαλό μου για να με “κοροϊδέψει”, ώστε να ξαναβρεθεί σε μια οικεία κατάσταση, σε ένα παλιό μοτίβο που ήταν αδιέξοδο».

Η ίδια πρόσθεσε πως αυτή η παρατήρηση της δίνει την ευκαιρία να κάνει ένα βήμα πίσω και να βλέπει πιο καθαρά τα πράγματα: «Τότε συνειδητοποιώ ότι μάλλον πρέπει να κάνω ακόμα ένα βήμα πιο πίσω και να ξαναδώ τα πράγματα αλλιώς. Είναι σαν ένα μάθημα. Ούτως ή άλλως, επειδή οι άνθρωποι είμαστε όντα της επανάληψης και ίσως αυτός είναι ο τρόπος για να μαθαίνουμε, είναι αναγκαίο να πάμε πολλές φορές προς το ίδιο σημείο από διαφορετικούς δρόμους ώστε να μας εντυπωθεί πραγματικά αυτό που θέλουμε ή δεν θέλουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν ρομαντικό γάμο επισφράγισαν την αγάπη τους ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτ...
20:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Απρόοπτο επί σκηνής – Συνέχισε να τραγουδά α καπέλα παρά το μπλακ άουτ

Απρόοπτο το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο πο...
19:46 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

«Λύγισε» on air η Ευαγγελία Μουμούρη: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) η ...
16:19 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Καλλιρόη Μυριαγκού: «Νιώθω περήφανη για τον αδελφό μου, συγκινούμαι»

Η Καλλιρόη Μυριαγκού μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τον αδελφό της, Αντώνη Μυριαγκό,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι