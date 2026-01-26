Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita και τη Μικαέλα Θεοφίλου με αφορμή τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται στο Mega, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού της που σπάνια μοιράζεται δημόσια. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για εκείνη η ψυχοθεραπεία και οι ενεργειακές θεραπείες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η επανάληψη επηρεάζει τη ζωή της.

Η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι για εκείνη ένα διαρκές ταξίδι χωρίς τέλος. Όπως είπε: «Πολλά χρόνια τώρα κάνω ψυχοθεραπεία και ενεργειακές θεραπείες και δεν σκοπεύω να το αφήσω. Νομίζω ότι δεν σταματά ποτέ η διαδικασία ανακάλυψης και εξέλιξης του εαυτού μας, απλά βαθαίνει. Είναι ένα ταξίδι που, αν κάποιος ξεκινήσει να το κάνει, θα βρει μέσα σε αυτό το νόημα της δικής του ζωής».

Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της πορεία, εξηγώντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βρήκε νέο νόημα στη ζωή της: «Δεν θα λυθούν όλα δια μαγείας, αλλά είναι μια διαδρομή την οποία την περπατάς, προχωράς και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Εγώ αυτή τη διαδικασία την αποκαλώ “κρεμμύδι”, γιατί διαρκώς “ξεφλουδίζεσαι” και ανακαλύπτεις άλλα επίπεδα του εαυτού σου. Κάποτε με άγχωνε όλο αυτό, τώρα μου αρέσει γιατί νιώθω ότι με εξελίσσει και έτσι αποκτά νόημα η ζωή».

Η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε και στο πόσο συχνά ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στις ίδιες συμπεριφορές και σκέψεις, επισημαίνοντας: «Δεν είμαι άνθρωπος που ξαφνιάζεται εύκολα, όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζω και παρατηρώ τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους που επιλέγει το μυαλό μου για να με “κοροϊδέψει”, ώστε να ξαναβρεθεί σε μια οικεία κατάσταση, σε ένα παλιό μοτίβο που ήταν αδιέξοδο».

Η ίδια πρόσθεσε πως αυτή η παρατήρηση της δίνει την ευκαιρία να κάνει ένα βήμα πίσω και να βλέπει πιο καθαρά τα πράγματα: «Τότε συνειδητοποιώ ότι μάλλον πρέπει να κάνω ακόμα ένα βήμα πιο πίσω και να ξαναδώ τα πράγματα αλλιώς. Είναι σαν ένα μάθημα. Ούτως ή άλλως, επειδή οι άνθρωποι είμαστε όντα της επανάληψης και ίσως αυτός είναι ο τρόπος για να μαθαίνουμε, είναι αναγκαίο να πάμε πολλές φορές προς το ίδιο σημείο από διαφορετικούς δρόμους ώστε να μας εντυπωθεί πραγματικά αυτό που θέλουμε ή δεν θέλουμε».