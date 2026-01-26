Γιώργος Βελισσάρης για τη γέννηση του εγγονού του: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος»

Παππούς για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Βελισσάρης, καθώς η κόρη του, Δώρα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξέφρασε τη χαρά του για τη γέννηση του εγγονού του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο ευτυχισμένος».

Αρχικά, ο ευτυχισμένος παππούς εξομολογήθηκε πως: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, να νιώσω έτσι. Γεννήθηκε τρία κιλά και 450 γραμμάρια».

«Η Θεοδώρα, καλά είναι, γέννησε φυσιολογικά, ταλαιπωρήθηκε βέβαια τρεις – τέσσερις μήνες. Της είχε πει ο γιατρός ότι δεν έκανε να περπατάει, άμα σηκωνόταν θα είχε πρόβλημα. Ήταν τέσσερις – πέντε μήνες στο κρεβάτι, να φανταστείς. Ο γαμπρός μας είναι παιδί μας. Στο σπίτι μας θα έρθουν για αρχή και όταν σαραντίσει, πρώτα ο Θεός, θα πάνε στο σπίτι τους!», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Βελισσάρης.