Ανδρέας Γεωργίου – Γιώργος Παρτσαλάκης: Θα συνεργαστούν και σε τέταρτη σειρά

Ολοταχώς και για τέταρτη στη σειρά συνεργασία οδεύουν ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Γιώργος Παρτσαλάκης, σύμφωνα με τη Reallife.

Μετά το «Τατουάζ», τις «Οκτώ λέξεις» και τη «Γη της ελιάς», ο δημοφιλής ηθοποιός «κλείδωσε» για να πρωταγωνιστήσει και στη νέα σειρά των Ανδρ. Γεωργίου – Βάνας Δημητρίου, «Μπλε ώρες».

Εκτός του Γ. Παρτσαλάκη, η σειρά, η οποία θα μεταδοθεί την προσεχή σεζόν στο Mega, θα έχει επτά νέους πρωταγωνιστές. Οι επαφές για το πρωταγωνιστικό καστ βρίσκονται στην τελική ευθεία, ενώ μεγάλο μέρος της σειράς θα διαδραματίζεται στο Πήλιο.

Τα γυρίσματα ξεκινούν στα μέσα Φεβρουαρίου στην Πορταριά, στην Τσαγκαράδα, στις Μηλιές, καθώς και στα τσιπουράδικα του Βόλου.