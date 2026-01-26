Ο καταξιωμένος ηθοποιός μιλά στην «R» για τη συνειδητή παύση σε μια σχέση ζωής με την επί οκτώ χρόνια σύντροφό του, για τις δύσκολες αποφάσεις, τις δοκιμασίες και για το παιδί που δεν ήρθε.