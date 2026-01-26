Good Job Nicky: Το κορίτσι που του έκλεψε την καρδιά

Σύνοψη από το

  • Την καλύτερη περίοδο διανύει ο μουσικός Good Job Nicky, καθώς, εκτός από την πρόκριση στους ημιτελικούς του εθνικού τελικού για τη Eurovision, απολαμβάνει και μια υπέροχη σχέση με τη σύντροφό του, Marilena.
  • Ο Νικόλας Βαρθακούρης, γνωστός ως Good Job Nicky, συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού στην Αυστρία και θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Dark side of the moon» στον δεύτερο ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η σύντροφός του, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Rnb/Soul Marilena, αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμά του, με την οποία έχουν συνεργαστεί και δηλώνει πως «η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Good Job Nicky

Την καλύτερη περίοδο διανύει ο μουσικός Good Job Nicky, καθώς, εκτός από την πρόκριση στους ημιτελικούς του εθνικού τελικού για τη Eurovision, απολαμβάνει και μια υπέροχη σχέση με τη σύντροφό του, Marilena, η οποία τον στηρίζει σε κάθε βήμα του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Good Job Nicky είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην παρουσίαση των τραγουδιών που προκρίθηκαν στους ημιτελικούς για τον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου θα διαγωνιστούν 28 φιναλίστ. Ο Νικόλας Βαρθακούρης, ο χαμογελαστός γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, φαίνεται ότι είναι ένα από τα φαβορί για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί στην Αυστρία. Ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Dark side of the moon» στον δεύτερο ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Με το τραγούδι του έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κύμα υποστήριξης από φαν και καλλιτέχνες που τον θέλουν να εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eusovision. Πέρα από τους γονείς του, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του και στήριγμα για εκείνον είναι η σύντροφός του, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της Rnb/Soul, Marilena, με την οποία έχει συνεργαστεί.

«Η συνεργασία μου με τον Good Job Nicky ήταν πολύ απρόσμενη. Επικοινωνήσαμε για πρώτη φορά σχεδόν δύο χρόνια πριν, μέσω των social media, με αφορμή ένα βιντεάκι που είχα κάνει τότε, κάνοντας αρμονία σε ένα από τα επιτυχημένα τραγούδια του, το “January 8th”. Αυτό άνοιξε μια πύλη επικοινωνίας, αρχίσαμε να ανταλλάζουμε μουσική και κάναμε πλάνα για να συνεργαστούμε», έχει δηλώσει η καλλιτέχνις, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα. Από την πρώτη στιγμή θαύμαζα τις ικανότητές του στη μουσική και τον θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη. Ένα τρομερό χαρακτηριστικό που θαυμάζω σε αυτόν είναι το πόσο γρήγορα και όμορφα γράφει στίχους. Έχουμε γράψει τόση μουσική μαζί, έχουμε κλάψει μαζί και πλέον τον θεωρώ οικογένεια. Με τον Νικόλα μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν γράφουμε».

Ο Ν. Βαρθακούρης ή αλλιώς Good Job Nicky γεννήθηκε έχοντας τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια εντυπωσιάζοντας άπαντες και σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πλέον θεωρείται μοναδικός στο είδος του.

Εχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το φιλανθρωπικό κίνημα «GiantHeart». Με το ταλέντο ως εφόδιό του και έχοντας ως πολύτιμο στήριγμα τη σύντροφό του, πλέον ανοίγει τα φτερά του διεκδικώντας μια θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα της μουσικής.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση της Colleen Cambridge μαζί Real Taste & Style και Μαστορέματα

Το 90% των καρδιακών προσβολών ξεκινούν από αυτή την κακή συνήθεια όταν ξυπνάμε – Ειδικός προειδοποιεί

Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαργιόλα: Η αλήθεια πίσω από τον χωρισμό

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μιλά στην «R» για τη συνειδητή παύση σε μια σχέση ζωής με την επί οκτώ...
04:28 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μιχάλης Μητρούσης: «Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;»

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στο θέατρο, τη ζωή του και τη σχέση του ...
03:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα – «Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής»

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κ...
02:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita και τη Μικαέλα Θεοφίλου με αφορμή τον δεύτερο κύκλο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι