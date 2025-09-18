«Η Γη της Ελιάς»: Η πλάκα του Ανδρέα Γεωργίου στον Γιώργο Παρτσαλάκη κατά την φωτογράφιση της σειράς – ΒΙΝΤΕΟ

Η σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου με τον 5ο και τελευταίο κύκλο, ο οποίος υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και ανατροπές. Το νέο κεφάλαιο ξεκινά με την εισβολή της οικογένειας Ρουσσάκη από την Κρήτη, γεγονός που φέρνει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά, παλιούς λογαριασμούς και εκδικητικές διαθέσεις. Οι ισορροπίες ανατρέπονται και ό,τι έχει απομείνει όρθιο απειλείται με κατάρρευση.

Την ίδια στιγμή, ένας αόρατος κίνδυνος πλανάται πάνω από τους πρωταγωνιστές, καθώς η δράση του serial killer απλώνεται και απειλεί ακόμη και τους πιο ισχυρούς. Στη Μάνη, τα τραύματα του παρελθόντος παραμένουν ανοιχτά. Ο Στάθης καλείται να αντιμετωπίσει τη ντροπή και το σοκ από το φιάσκο του γάμου της Βασιλικής και το νέο σκάνδαλο που τη βαραίνει, ενώ η Αθηνά συνεχίζει να δίνει μάχη με την προδοσία του Τζον και της Ιουλίας.

Μέσα σε αυτό το βαρύ και σκοτεινό σκηνικό, ο έρωτας βρίσκει χώρο να ανθίσει. Ένας νέος μεγάλος έρωτας κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας ελπίδα και ανακούφιση, δείχνοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες η αγάπη μπορεί να βρει τρόπο να επιβιώσει.

Στα παρασκήνια, η φωτογράφιση της σειράς έφερε ξανά μαζί όλο το καστ. Εκεί, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ανδρέας Γεωργίου αποφάσισε να κάνει μια πλάκα στον Γιώργο Παρτσαλάκη. Συγκεκριμένα, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, του ζήτησε: «Θα πας σε εκείνο το δέντρο και θα γυρίσεις να μας κοιτάς». Ο ηθοποιός αντέδρασε με χιούμορ λέγοντας: «Δεν πάω εκεί κάτω», με αποτέλεσμα το συνεργείο να ξεσπάσει σε γέλια.

