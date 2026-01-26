Εντείνεται ο ανταγωνισμός στην prime time: Οι νέες προσθήκες και οι θέσεις μάχης

  Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η μάχη της prime time, ενώ σύντομα ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω της προσθήκης νέων προγραμμάτων.
  Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένονται νέες πρεμιέρες, με το «Μπαμπά, σ' αγαπώ» να κάνει πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου στον Alpha και τους «Αθώους» στο Mega την ίδια ημέρα.
  Η ΕΡΤ λανσάρει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου το «Εκτός σχεδίου», ενώ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου υποδέχεται το «Τελευταίο νησί» με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου.
Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η μάχη της prime time, ενώ σύντομα ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω της προσθήκης νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με την Reallife.

Η πρώτη φάση επανεκκίνησης βρίσκει ενισχυμένο το Star με το «MasterChef» να κινείται πέριξ του 16%, το «Survivor» χάνει μέρος της αρχικής δυναμικής αλλά διατηρείται διψήφιο, ενώ με απώλειες λόγω του υψηλού ανταγωνισμού επέστρεψε το «Μια νύχτα μόνο».

Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, καθώς στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η δεύτερη φουρνιά από πρεμιέρες. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με αναβολή μίας εβδομάδας θα κάνει τελικά πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Στον Alpha επιστρέφουν με νέα επεισόδια το «Πόρτο Λεόνε», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και ο «Γιατρός».

Την ίδια ημέρα, αλλά με απόκλιση μίας ώρας, έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα των «Αθώων» στο Mega. Το πρώτο επεισόδιο της δραματικής σειράς εποχής θα μεταδοθεί στις 22:20.

Η ΕΡΤ λανσάρει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 22:00 το «Εκτός σχεδίου», μια αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε ρόλο καθοδηγητή και μαζί του τους Ήρα Κατσούδα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μελίνα Λεφαντζή, Γιάννη Σαρακατσάνη, Λευτέρη Παπακώστα, Μπάμπη Γαλιατσάτο να αυτοσχεδιάζουν επί σκηνής.

Δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 22:00, η ΕΡΤ υποδέχεται το «Τελευταίο νησί». Μετά τη «Μεγάλη χίμαιρα», ο Ανδρέας Κωνσταντίνου επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα δραματική σειρά. Ο ηθοποιός υποδύεται τον Παύλο, έναν ταλαντούχο απόφοιτο Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

10:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

