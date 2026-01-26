Συνταγή για κοτόπουλο με κρέμα τσίλι πλούσιο σε πρωτεΐνη – Ένα θρεπτικό και νόστιμο πιάτο

Ανακαλύψτε μια συνταγή που συνδυάζει γεύση, θρεπτικότητα και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Το λευκό τσίλι με κοτόπουλο.

Αυτό το πεντανόστιμο πιάτο δεν είναι μόνο γεμάτο γεύσεις, αλλά είναι και μια εξαιρετική επιλογή για όποιον αναζητά ένα υγιεινό γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλό σε λιπαρά.

Χρησιμοποιώντας κοτόπουλο, λευκά φασόλια και αρωματικά μπαχαρικά, δημιουργείται ένας πλούσιος ζωμός που συνδυάζει την κρεμώδη υφή με την πικάντικη γεύση, κάνοντάς το ιδανικό για οποιοδήποτε γεύμα της ημέρας.

Είτε για ένα θρεπτικό δείπνο είτε για ένα αναζωογονητικό γεύμα, το λευκό τσίλι με κοτόπουλο είναι μια γευστική και θρεπτική επιλογή που θα ικανοποιήσει τον ουρανίσκο σας χωρίς τύψεις!

Υγιεινή: Πολλές συνταγές για λευκό τσίλι με φασόλια χρησιμοποιούν μισό και μισό γάλα, κρέμα και τυρί κρέμα. Όχι αυτή. Αυτή η συνταγή έχει μια νόστιμη βάση ζωμού και η ξινή κρέμα το κάνει κρεμώδες, αλλά μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με γιαούρτι ελληνικό.

Εύκολη: Ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη σούπα στην αργή κουζίνα ή σε Instant Pot.

Είναι σχεδόν αλάνθαστο!

Περισσεύματα Κοτόπουλου

Μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία ανακατεύοντας το περισσευούμενο μαγειρεμένο ή rotisserie κοτόπουλο (ή γαλοπούλα που περίσσεψε), αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ωμό κοτόπουλο και να το μαγειρέψετε με τον ζωμό.

Πώς να φτιάξετε το λευκό τσίλι κοτόπουλου:

Μαγείρεμα Κρεμμυδιών: Ζεστάνετε ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 5 ή 6 λίτρων σε μέτρια-υψηλή φωτιά.

Προσθέστε το κρεμμύδι και σοταρίστε μέχρι να μαλακώσει, έπειτα προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για 30 δευτερόλεπτα.

Προσθήκη Γεύσης: Προσθέστε ζωμό κοτόπουλου, πράσινες καυτερές πιπεριές, κύμινο, πάπρικα, καγιέν, ρίγανη, χυμό λάιμ και καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση.

Πάχυνση του Τσίλι: Στραγγίστε και ξεπλύνετε τα φασόλια σε ένα σουρωτήρι, στη συνέχεια μετρήστε μια μεγάλη κουτάλα από τα φασόλια και τα προσθέστε σε έναν επεξεργαστή τροφίμων με λίγο από τον ζωμό της σούπας.

Πολτοποιήστε μέχρι να γίνει λείο και μετά προσθέστε τον παχύ πολτό των φασολιών, τα ολόκληρα φασόλια και το καλαμπόκι στην κατσαρόλα. Αυτό θα προσθέσει πυκνότητα και κρεμώδη υφή στη σούπα.

Φέρτε τη σούπα σε σιγανό βρασμό και μαγειρέψτε , χωρίς καπάκι, για 15 έως 30 λεπτά.

Αφαιρέστε από τη φωτιά και ανακάτεψε με την ξινή κρέμα και το κοτόπουλο.

Σερβίρισμα: Σερβίρετε το λευκό τσίλι κοτόπουλου επάνω με κόλιανδρο, τριμμένο τυρί, φέτες αβοκάντο και τσιπς τορτίγιας, αν θέλετε.

Οδηγίες Αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε το λευκό τσίλι κοτόπουλου στο ψυγείο για 3-4 ημέρες μετά την παρασκευή του. Ζεστάνετέ το στο μικροκύματα ή στην κουζίνα.

Οδηγίες Κατάψυξης:

Μαγειρέψτε το τσίλι μέχρι το βήμα 5. Αφήστε το να κρυώσει και στη συνέχεια καταψύξτε το για έως και 3 μήνες (καταψύξτε το μαγειρεμένο κοτόπουλο ξεχωριστά).

Για να το ζεστάνετε, αποψύξτε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα και ζεστάνετέ το στην κουζίνα μέχρι να γίνει ζεστό (ή ζεστάνετέ το από κατεψυγμένο).

Στη συνέχεια, προσθέστε το μαγειρεμένο κοτόπουλο και την ξινή κρέμα.

Καταψύξτε τη σούπα πριν προσθέσετε την ξινή κρέμα, γιατί η ξινή κρέμα δεν καταψύχεται καλά και μπορεί να διαχωριστεί κατά την επαναθέρμανση.

Πικάντικο/ Πράσινες πιπεριές τσίλι: Χρησιμοποιήστε ήπιες πράσινες πιπεριές, αλλά αν ανησυχείτε ότι η σούπα θα είναι πολύ πικάντικη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 κονσέρβα πιπεριές αντί για 2.

Μπορείτε επίσης να παραλείψετε το καγιέν. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ½ φλιτζάνι σάλσα βέρντε.

Κοτόπουλο: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ωμό κοτόπουλο, αντί για μαγειρεμένο κοτόπουλο από το ρόστι, προσθέστε 1,5 κιλά στο βήμα 2, μαζί με το ζωμό κοτόπουλου.

Φασόλια: Οποιαδήποτε μικρά λευκά φασόλια ταιριάζουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και φασόλια πίνο.

Χορτοφαγικό: Αφήστε έξω το κοτόπουλο και αντικαταστήστε το με ζωμό λαχανικών.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον λαχανικά στη σούπα, όπως πιπεριές και κολοκυθάκια.

Αργή Κουζίνα: Προσθέστε 2 ωμά στήθη κοτόπουλου (ή χρησιμοποιήστε κοτόπουλο ρόστι και ανακατέψτε το στο τέλος), ζωμό, πράσινα χιλιάδες, μπαχαρικά (κύμινο, πάπρικα, ρίγανη, καγιέν, αλάτι και πιπέρι), χυμό λάιμ, καλαμπόκι και φασόλια (στραγγισμένα) στην αργή κουζίνα. Σοτάρετε τα κρεμμύδια για λίγα λεπτά και προσθέστε το σκόρδο.

Μαγειρέψτε σε χαμηλή θερμοκρασία για 5 ώρες ή σε υψηλή για 3 ώρες.

Αφαιρέστε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο και διαλύστε το. (Προαιρετικά, για να γίνει η σούπα πιο παχύρρευστη: Βάλτε μια κουταλιά τη σούπας και φασόλια σε ένα μπλέντερ και πολτοποιήστε τα. Προσθέστε τα πίσω στην κατσαρόλα). Επιστρέψτε το διαλυμένο κοτόπουλο στην κατσαρόλα και ανακατέψτε την ξινή κρέμα. Σερβίρετε με τα αγαπημένα σας υλικά.

Instant Pot (Πιστεύω ότι η εκδοχή στην κουζίνα είναι πιο γρήγορη!): Ρυθμίστε το Instant Pot στη λειτουργία σάτε. Προσθέστε λάδι και κρεμμύδι και μαγειρέψτε για λίγα λεπτά.

Προσθέστε το σκόρδο και κλείστε το Instant Pot. Προσθέστε 1-2 ωμά στήθη κοτόπουλου (ή χρησιμοποιήστε κοτόπουλο ρόστι και ανακατέψτε το στο τέλος), ζωμό κοτόπουλου, πράσινες πιπεριές τσίλι, μπαχαρικά (κύμινο, πάπρικα, ρίγανη, καγιέν, αλάτι και πιπέρι), χυμό λάιμ, καλαμπόκι και φασόλια (στραγγισμένα).

Μαγειρέψτε σε Χειροκίνητη/Υψηλή Πίεση για 8 λεπτά. Αφήστε την πίεση να απελευθερωθεί φυσικά για 15 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο και διαλύστε το.

Προαιρετικά, για να γίνει η σούπα πιο παχύρρευστη: Βάλτε μια κουτάλα σούπας και φασόλια σε έναν μπλέντερ και πολτοποιήστε τα.

Προσθέστε τα στην κατσαρόλα.

Επιστρέψτε το διαλυμένο κοτόπουλο στην κατσαρόλα και ανακατέψτε την ξινή κρέμα. Σερβίρετε με τα αγαπημένα σας υλικά.

Κλασικό Σπιτικό Τσίλι

Σερβίρετε το Λευκό Τσίλι Κοτόπουλου με: