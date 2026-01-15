Συνταγή του Jamie Oliver για κοτόπουλο με λαχανικά

Αυτό το υπέροχο πιάτο είναι μια συνταγή που συνδυάζει τον κορεσμό και τη νοστιμιά με την υγιεινή διατροφή. Η συνταγή για το ζουμερό κοτόπουλο και λαχανικά με τη χαρακτηριστική ρουστίκ πινελιά του Jamie Oliver, δημιουργεί την τέλεια ισορροπία γεύσεων και υλικών. Ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα.

Η αρωματική σάλτσα με τη μουστάρδα και τα μανιτάρια προσθέτει βάθος στη γεύση, ενώ το τραγανό δέρμα του κοτόπουλου και το ελαφρώς καραμελωμένο λάχανο προσφέρουν την τέλεια αντίθεση σε κάθε μπουκιά.

Αυτή η συνταγή αποτελεί μια ιδανική επιλογή για οικογενειακά τραπέζια ή για ένα γεύμα που θα απολαύσετε με φίλους.

Η διαδικασία είναι απλή και το αποτέλεσμα αντάξιο της προσπάθειας. Με τα παρακάτω βήματα, θα φτιάξετε ένα πιάτο που δεν θα περάσει απαρατήρητο!

Χρόνος: 1 ώρα

Δυσκολία: Μέτρια

Για 4 μερίδες

Υλικά

4 μπούτια κοτόπουλου, με δέρμα και κόκαλο

2 κρεμμύδια

Ελαιόλαδο

Ξύδι κόκκινου κρασιού

250γρ κατεψυγμένα μανιτάρια

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θρούμπι

2 γεμάτες κουταλιές μουστάρδα

1 κύβος ζωμού κοτόπουλου

40γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500ml γάλα με μειωμένα λιπαρά

200γρ κατεψυγμένο σπανάκι

2 μεγάλες πατάτες, κατάλληλες για όλες τις χρήσεις (400γρ)

1 λάχανο

200γρ κατεψυγμένος αρακάς

Μέθοδος