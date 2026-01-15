Συνταγή του Jamie Oliver για κοτόπουλο με λαχανικά

Σύνοψη από το

  • Ο Jamie Oliver προτείνει μια συνταγή για ζουμερό κοτόπουλο με λαχανικά, που συνδυάζει τον κορεσμό και τη νοστιμιά με την υγιεινή διατροφή, δημιουργώντας την τέλεια ισορροπία γεύσεων.
  • Το πιάτο ξεχωρίζει για την αρωματική σάλτσα μουστάρδας και μανιταριών, το τραγανό δέρμα του κοτόπουλου και το ελαφρώς καραμελωμένο λάχανο, προσφέροντας μια ιδανική αντίθεση γεύσεων.
  • Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογενειακά τραπέζια ή γεύματα με φίλους, με μέτρια δυσκολία και χρόνο προετοιμασίας περίπου μία ώρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Αυτό το υπέροχο πιάτο είναι μια συνταγή που συνδυάζει τον κορεσμό και τη νοστιμιά με την υγιεινή διατροφή. Η συνταγή για το ζουμερό κοτόπουλο και λαχανικά με τη χαρακτηριστική ρουστίκ πινελιά του Jamie Oliver, δημιουργεί την τέλεια ισορροπία γεύσεων και υλικών. Ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα.

Η αρωματική σάλτσα με τη μουστάρδα και τα μανιτάρια προσθέτει βάθος στη γεύση, ενώ το τραγανό δέρμα του κοτόπουλου και το ελαφρώς καραμελωμένο λάχανο προσφέρουν την τέλεια αντίθεση σε κάθε μπουκιά.

Αυτή η συνταγή αποτελεί μια ιδανική επιλογή για οικογενειακά τραπέζια ή για ένα γεύμα που θα απολαύσετε με φίλους.

Η διαδικασία είναι απλή και το αποτέλεσμα αντάξιο της προσπάθειας. Με τα παρακάτω βήματα, θα φτιάξετε ένα πιάτο που δεν θα περάσει απαρατήρητο!

  • Χρόνος: 1 ώρα
  • Δυσκολία: Μέτρια
  • Για 4 μερίδες

Υλικά

  • 4 μπούτια κοτόπουλου, με δέρμα και κόκαλο
  • 2 κρεμμύδια
  • Ελαιόλαδο
  • Ξύδι κόκκινου κρασιού
  • 250γρ κατεψυγμένα μανιτάρια
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θρούμπι
  • 2 γεμάτες κουταλιές μουστάρδα
  • 1 κύβος ζωμού κοτόπουλου
  • 40γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 500ml γάλα με μειωμένα λιπαρά
  • 200γρ κατεψυγμένο σπανάκι
  • 2 μεγάλες πατάτες, κατάλληλες για όλες τις χρήσεις (400γρ)
  • 1 λάχανο
  • 200γρ κατεψυγμένος αρακάς

Μέθοδος

  • Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ºC .
  • Αφαιρέστε το δέρμα από τα μπούτια του κοτόπουλου και τοποθετήστε το σε ένα μέτριο ρηχό ταψί σε μέτρια φωτιά για να λιώσει το λίπος, στη συνέχεια αφαιρέστε το σε ένα μικρό μπολ.
  • Με προσοχή, περάστε την άκρη ενός κοφτερού μαχαιριού κατά μήκος του κόκαλου των μπούτιών και κόψτε γύρω από την άκρη κάθε κόκαλου για να το αφαιρέσετε (μην πετάξετε τα κόκαλα – δείτε την παρατήρηση).
  • Κόψτε το κοτόπουλο σε κομμάτια 2 εκ.
  • Αυξήστε τη φωτιά σε υψηλή, τοποθετήστε το κοτόπουλο στο τηγάνι, αλατοπιπερώστε και τηγανίστε για λίγα λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές.
  • Αφαιρέστε το σε ένα πιάτο μαζί με τους χυμούς του.
  • Ξεφλουδίστε και ψιλοκόψτε 1 κρεμμύδι και τοποθετήστε το στο τηγάνι με 1 κουταλιά ξύδι κόκκινου κρασιού, ξύνοντας ό,τι ωραία τραγανά κομμάτια έχουν μείνει στον πάτο του τηγανιού.
  • Τηγανίστε για λίγα λεπτά, έπειτα προσθέστε τα μανιτάρια και μαγειρέψτε για 5 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.
  • Προσθέστε ½ κουταλάκι του γλυκού θρούμπι και 1 γεμάτη κουταλιά μουστάρδας, θρυμματίστε μέσα τον κύβο ζωμού, και μετά ανακατέψτε το αλεύρι.
  • Προσθέστε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας μέχρι να έχετε μια λεία σάλτσα.
  • Επιστρέψτε το κοτόπουλο και τους χυμούς του στο τηγάνι, προσθέστε το σπανάκι και αφήστε το να σιγομαγειρευτεί μέχρι να ξεπαγώσει, ανακατεύοντας τακτικά.
  • Δοκιμάστε και ρυθμίστε τη γεύση.
  • Καθαρίστε και κόψτε σε λεπτές φέτες τις πατάτες (δεν χρειάζεται να τις ξεφλουδίσετε), τοποθετήστε τις πάνω από το μείγμα και πιέστε τις με μια σπάτουλα για να φέρει κάποια από τη νόστιμη σάλτσα στην επιφάνεια.
  • Ψήστε για 40 λεπτά, ή μέχρι να πάρει ωραίο χρυσό χρώμα.
    Ψιλοκόψτε το τραγανό δέρμα του κοτόπουλου.
  • Τοποθετήστε το σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά με 1 κουταλιά ελαιόλαδο και τηγανίστε για 1 λεπτό, στη συνέχεια αφαιρέστε το σε ένα πιάτο, αφήνοντας το λάδι στο τηγάνι.
  • Κόψτε το λάχανο σε τέταρτα κατά μήκος και τοποθετήστε το στο τηγάνι, πιέζοντάς το με λαβίδες και γυρίζοντας το περιστασιακά μέχρι να αρχίσει να καραμελώνει.
  • Στη συνέχεια, ξεφλουδίστε, κόψτε το σε λεπτές φέτες και προσθέστε το υπόλοιπο κρεμμύδι. Προσθέστε την υπόλοιπη μουστάρδα, ρίξτε 200ml βραστό νερό και καλύψτε με το καπάκι.
  • Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για 15 λεπτά ή μέχρι το λάχανο να γίνει τρυφερό.
  • Αφαιρέστε το καπάκι, προσθέστε τον αρακά και μαγειρέψτε για 2 ακόμα λεπτά για να ζεσταθεί καλά.
  • Ρυθμίστε τη γεύση.
  • Ρίξτε το υπόλοιπο πάνω από το πιάτο και πασπαλίστε με το τραγανό δέρμα του κοτόπουλου πάνω από τα λαχανικά.
  • Φέρτε τα όλα στο τραπέζι και απολαύστε!

03:00 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

