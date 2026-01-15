Η χρονιά των «Ρομέων» του Πολεμικού Ναυτικού – Έρχονται 4 «φονιάδες» στην Ελλάδα

Μπορεί τη σημερινή επικαιρότητα να μονοπωλεί η άφιξη στην Ελλάδα της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ», όμως το Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να ενισχυθεί με ακόμη περισσότερα ελικόπτερα MH-60R “Romeo” ή «Ρομέοι», όπως αποδίδονται στα ελληνικά. Θα είναι τα μακριά χέρια των Belharra και, ταυτόχρονα, τα φόβητρα για τα τουρκικά υποβρύχια, αφού φέρουν το προσωνύμιο των «φονιάδων του Αιγαίου».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα έρχεται να απαντήσει στην τουρκική απειλή (σ.σ. ναυπηγούν έξι υποβρύχια Type 214 – παρόμοια με τα δικά μας «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ») με την προμήθεια των συνολικά επτά «Ρομέων», των ελικοπτέρων MH-60R «Romeo» για το Πολεμικό Ναυτικό, τα οποία είναι ό,τι αρτιότερο έχει κατασκευαστεί τεχνολογικά στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Δεν θα είναι καθόλου υπερβολή εάν κάποιος υποστηρίξει ότι οι επτά «Ρομέοι» θα κάνουν διάφανο τον βυθό του Αιγαίου για τα αντίπαλα υποβρύχια.

Ήδη, στο Κοτρώνι, στη βάση ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκονται τα ολοκαίνουργια υπόστεγα τρία ελικόπτερα MH-60R “Romeo”.

Φέτος, μέχρι το φθινόπωρο, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός τους κατά τέσσερα, φθάνοντας συνολικά τα επτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η άφιξή τους στην Ελλάδα θα γίνει τμηματικά, ένα ελικόπτερο κάθε φορά, με πιθανή ημερομηνία άφιξης του πρώτου τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Η Ελλάδα είναι η έβδομη χώρα που παραλαμβάνει το ναυτικό ελικόπτερο του U.S. Navy MH-60R. Στην Ευρώπη, η Δανία επιχειρεί με εννέα MH-60R. Το 2023, η Ισπανία και η Νορβηγία παρήγγειλαν συνολικά 14 ελικόπτερα MH-60R. Επί της ουσίας, η χώρα μας θα είναι η μόνη στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο που θα επιχειρεί με αυτόν τον τύπο ελικοπτέρου, ο οποίος έχει αυξημένες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες.

Η Ελλάδα παρήγγειλε τα ελικόπτερα MH-60R σε δύο φάσεις — τέσσερα τον Ιούλιο του 2020 και τρία τον Απρίλιο του 2021, μέσω διακρατικής συμφωνίας Foreign Military Sales (FMS) με την αμερικανική κυβέρνηση.

Τα MH-60R του Πολεμικού Ναυτικού θα προστεθούν στα 11 υπάρχοντα S-70B/B6 SEAHAWK στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού στο Κοτρώνι. Γνωστά και ως Aegean Hawks, τα ελικόπτερα αυτά είχαν αγοραστεί απευθείας από τη Sikorsky μεταξύ του 1994 και του 2005 και έχουν υποστεί πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης και αναβάθμισης.

Τα «Romeo» προέρχονται από την οικογένεια των Black Hawk. Είναι, στην ουσία, η ναυτική έκδοση του διάσημου ελικοπτέρου.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρων είναι τόσο ισχυρός, που το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει προχωρήσει σε προμήθεια 350 μονάδων. Σε πρόσφατη τελετή, η Lockheed Martin παρέδωσε το 350ό ελικόπτερο MH-60R “Romeo” στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Το αεροσκάφος παρελήφθη από την HSM-41, τη Μοίρα Αντικατάστασης Στόλου Ελικοπτέρων Ναυτικής Κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία εκπαιδεύει τους νεότερους ιπτάμενους του Ναυτικού και τα πληρώματα αέρος του Στόλου του Ειρηνικού στον χειρισμό του MH-60R. Το ορόσημο αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα στην παραγωγή και παράδοση του πλέον προηγμένου ναυτικού ελικοπτέρου στον κόσμο.

Εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες, ραντάρ, συστήματα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM), ζεύξεις δεδομένων και όπλα, το MH-60R έχει αποδείξει επανειλημμένα την αξία του στο πεδίο των επιχειρήσεων. Πρόσφατα, κατέρριψε εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κατά τη διάρκεια περιπολίας ναυτικής ασφάλειας στον Κόλπο του Άντεν, αξιοποιώντας τους προηγμένους αισθητήρες και τη δυνατότητα ταχείας προσβολής που διαθέτει. Επιπλέον, το πλήρωμα του “Romeo” εξουδετέρωσε με επιτυχία οπλισμένα ταχύπλοα των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαλείφοντας απειλές κατά εμπορικών πλοίων και προστατεύοντας θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας. Το MH-60R διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στην άσκηση Resolute Hunter, στην οποία συνεργάστηκε άψογα με συμμαχικά πλοία κρούσης επιφανείας, ενισχύοντας τον συντονισμό του ανθυποβρυχιακού πολέμου και αναδεικνύοντας την ευελιξία του σε κοινές πολυεθνικές επιχειρήσεις.

«Από το 2010, το MH-60R αποτελεί το κύριο ελικόπτερο ανθυποβρυχιακού πολέμου και επιφανείας (surface warfare) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Αυτό το πραγματικό μέσο πολλαπλών αποστολών έχει αποδείξει την αξία του σε κάθε πτυχή των χερσαίων και ναυτικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας ποικίλες απαιτήσεις ανά την υφήλιο. Είμαστε ευγνώμονες στους έμπειρους μηχανικούς της Sikorsky, που διατηρούν αυτό το πολύτιμο μέσο σε ετοιμότητα για τις ένοπλες δυνάμεις μας για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Πλοίαρχος William Hargreaves, Διευθυντής του Προγράμματος Ελικοπτέρων Πολλαπλών Αποστολών H-60.

Με τον δικτυοκεντρικό σχεδιασμό του, το MH-60R επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα ανθυποβρυχιακά μέσα, ενισχύοντας την επίγνωση της κατάστασης και διευκολύνοντας τις συντονισμένες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο «Ασφάλεια του 21ου Αιώνα» της κατασκευάστριας εταιρείας, η σουίτα ηλεκτρονικών πτήσης (avionics) ανοικτής αρχιτεκτονικής του ελικοπτέρου επιτρέπει την ταχεία ενσωμάτωση αναδυόμενων αισθητήρων και οπλικών συστημάτων. Η επιχειρησιακή ζωή του “Romeo” προγραμματίζεται να συνεχιστεί και τη δεκαετία του 2050, ενώ η ενεργή γραμμή παραγωγής διασφαλίζει ότι οι πελάτες μπορούν να αποκτούν νέα ελικόπτερα και να αναβαθμίζουν τους υφιστάμενους στόλους τους με τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες.