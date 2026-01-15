Κιλκίς: Τι ανέφερε στην απολογία του ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό έπειτα από κλήση – «Δεν είχα στόχο να τον σκοτώσω»

Για ατυχές γεγονός κάνει λόγο ο 58χρονος γιατρός για το περιστατικό την Κυριακή στο Κιλκίς , όπου παρέσυρε με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, λίγα λεπτά αφού του είχε βεβαιώσει πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.

Ο 58χρονος οδηγός του ΙΧ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του στην ανακρίτρια ότι δεν θέλησε να παρασύρει τον αστυνομικό, αλλά ότι την ώρα που έβαλε μπρος ο αστυνομικός έπεσε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του.

«Ήταν μια ατυχή στιγμή. Έχασα την ψυχραιμία μου. Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω τον αστυνομικό», δήλωσε.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό τελέστηκε υπό συνθήκες τελείως διαφορετικές από αυτές που περιγράφησαν. Φυσικά ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον αστυνομικό», δήλωσε στην κάμερα του ALPHA ο συνήγορος του κατηγορουμένου Δ. Μπαλάσκας.

Ο αστυνομικός που παρασύρθηκε, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν.

Ο κατηγορούμενος μετα την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, παρουσίας στο οικείο αστυνομικό τμήμα και χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ.