Κως: Ξεκίνησε η δίκη του 40χρονου που ασελγούσε στην ανήλικη κόρη της πρώην του

  • Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω η εκδίκαση της υπόθεσης του 40χρονου που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 13χρονη κόρη της πρώην συζύγου του για χρονικό διάστημα τριών ετών.
  • Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών, με την κατάθεση της μητέρας της ανήλικης, και συνεχίστηκε την Τρίτη με την εξέταση των λοιπών μαρτύρων.
  • Ο 40χρονος, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αρνείται τα συνολικά τέσσερα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω η εκδίκαση της υπόθεσης του 40χρονου που κατηγορείται από τη σύζυγό του, ότι ασελγούσε στη 13χρονη κόρη της (από προηγούμενο γάμο) για χρονικό διάστημα τριών ετών!

Κως: Συνελήφθη ο 44χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς της συντρόφου του

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Κω, κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες από τη rodiaki.gr ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης. Αργά το μεσημέρι η δίκη διεκόπη και την Τρίτη συνεχίστηκε με την εξέταση των λοιπών μαρτύρων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία που έκανε η 45χρονη σύζυγος στην αστυνομία στις 28 Απριλίου 2025, όταν και ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση της με εντολή και του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Κως: 42χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

Συνήγοροι υπεράσπισης στην υπόθεση παρίστανται οι κ.κ. Στέλιος Κιουρτζής και Δήμος Μουτάφης ενώ για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Γιώργος Κυπραίος.

Ο 40χρονος, που έχει κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αρνείται τα συνολικά τέσσερα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται, και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Λάρισα: Προφυλακιστέος ο καθηγητής Θρησκευτικών για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριάς του
  • Βιασμός κατ’ εξακολούθηση.
  • Κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη.
  • Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση με παθόντα πριν και μετά την συμπλήρωση του 12ου έτους.

