Κως: Ξεκίνησε η δίκη του 40χρονου που ασελγούσε στην ανήλικη κόρη της πρώην του

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω η εκδίκαση της υπόθεσης του 40χρονου που κατηγορείται από τη σύζυγό του, ότι ασελγούσε στη 13χρονη κόρη της (από προηγούμενο γάμο) για χρονικό διάστημα τριών ετών!

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Κω, κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες από τη rodiaki.gr ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης. Αργά το μεσημέρι η δίκη διεκόπη και την Τρίτη συνεχίστηκε με την εξέταση των λοιπών μαρτύρων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία που έκανε η 45χρονη σύζυγος στην αστυνομία στις 28 Απριλίου 2025, όταν και ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση της με εντολή και του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Συνήγοροι υπεράσπισης στην υπόθεση παρίστανται οι κ.κ. Στέλιος Κιουρτζής και Δήμος Μουτάφης ενώ για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Γιώργος Κυπραίος.

Ο 40χρονος, που έχει κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αρνείται τα συνολικά τέσσερα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται, και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: