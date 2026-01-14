Ρόδος: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ

Η συντονισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με αστυνομικούς στη Ρόδο πέρασε χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, βάζοντας τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, εξαρθρώθηκε το παράνομο κύκλωμα, ενώ εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

43 δενδρύλλια κάνναβης

107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης

Πλήθος σπόρων κάνναβης

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας

6 ζυγαριές ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ

6 κινητά τηλέφωνα

2 οχήματα

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.