Ρόδος: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ

  Η συντονισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με αστυνομικούς στη Ρόδο πέρασε χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, βάζοντας τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης.
  Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, εξαρθρώθηκε το παράνομο κύκλωμα, ενώ εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας.
  Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 43 δενδρύλλια κάνναβης, 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης, καθώς και πλήθος σπόρων, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό.
Η συντονισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με αστυνομικούς στη Ρόδο πέρασε χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, βάζοντας τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, εξαρθρώθηκε το παράνομο κύκλωμα, ενώ εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

43 δενδρύλλια κάνναβης
107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης
Πλήθος σπόρων κάνναβης
Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας
6 ζυγαριές ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ
6 κινητά τηλέφωνα
2 οχήματα
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

