Ιράν: Εκτόξευσε απειλή δολοφονίας εναντίον του Τραμπ – «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Το Ιράν εκτόξευσε μια απειλή εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδοντας μια φωτογραφία του κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του, το 2024, συνοδεύοντάς της με τα λόγια «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Η απειλητική προειδοποίηση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με την Agence France Presse (AFP). Αποτελεί την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης κατά του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

 

 

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν έτοιμο να απαντήσει “με αποφασιστικότητα” στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

20:10 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής για τη συμφωνία Mercosur

Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί ξανά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή...
19:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ντόχα: Και η Βρετανία αποσύρει προσωπικό της από την βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The i Paper, μέρος του στρατιωτικού προσωπικού της Βρετα...
19:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ένοπλες ομάδες Κούρδων επιχείρησαν να εισβάλλουν από το Ιράκ

Ένοπλες κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα από το Ιράκ προς το ...
19:29 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post με ένταλμα έρευνας – Τι δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης

Τον περασμένο μήνα, η δημοσιογράφος της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, στις ΗΠΑ, έγραψε ένα ά...
