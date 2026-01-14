Ιράν: Εκτόξευσε απειλή δολοφονίας εναντίον του Τραμπ – «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Το Ιράν εκτόξευσε μια απειλή εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδοντας μια φωτογραφία του κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του, το 2024, συνοδεύοντάς της με τα λόγια «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Η απειλητική προειδοποίηση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με την Agence France Presse (AFP). Αποτελεί την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης κατά του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν έτοιμο να απαντήσει “με αποφασιστικότητα” στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».