Κιλκίς: Βίντεο με τον 58χρονο που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

  • Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 58χρονος στο Κιλκίς, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό την ώρα που εκείνος βεβαίωνε πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.
  • Το συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ο 49χρονος αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος, αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση, έβαλε μπροστά το όχημά του και του πάτησε το πόδι.
  • Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο Κιλκίς αναβλήθηκε, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.
Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 58χρονος στο Κιλκίς, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό την ώρα που εκείνος βεβαίωνε πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Γουμένισσα, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σε δομές υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τη δίκη να αναβάλλεται.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ο 49χρονος αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου για παράνομη στάθμευση. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός, αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση, έβαλε μπροστά το όχημά του και τραυμάτισε τον αρχιφύλακα της ΕΛΑΣ, πατώντας του το πόδι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ο αστυνομικός βρισκόταν σε άμεση επαφή με το όχημα.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο Κιλκίς αναβλήθηκε, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να αναμένεται ο νέος ορισμός δικασίμου.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν όσα είδαν λέγοντας: «Έβαλε πρώτη και τον παρέσυρε. Ήταν πάνω στο καπό ο αστυνομικός και δεν σταματούσε. Ξεκίνησε με σπιναρίσματα και απότομες “γκαζιές”».

