Σπύρος Σούλης – «Extreme makeover – Home edition»: Ένα βήμα πριν ξεκινήσει η ολική ανακαίνιση του πρώτου σπιτιού

Ολοταχώς για… γκρέμισμα των πρώτων τοίχων βρίσκονται ο Σπύρος Σούλης και το «Extreme makeover – Home edition», σύμφωνα με τη Reallife.

Παρότι υπήρξαν φήμες ότι η παραγωγή του απαιτητικού προγράμματος έχει «παγώσει», στην πραγματικότητα το «Extreme makeover» βρίσκεται ένα βήμα πριν ξεκινήσει την ολική ανακαίνιση του πρώτου σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σπ. Σούλης αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στην τρέχουσα σεζόν.

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι να βγουν στον αέρα δύο-τρία επεισόδια στη φετινή σεζόν και τα υπόλοιπα την επόμενη. Για τις ανάγκες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν μπουλντόζες για να ρίξουν τοίχους, καθώς το makeover θα είναι, όπως λέει και ο τίτλος, extreme.

