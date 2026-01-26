Ηρώ Μουκίου: «Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου – Ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Νεκτάριος»

Η Ηρώ Μουκίου, την οποία τα τελευταία χρόνια το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και για τη βαθιά της πίστη. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως προστάτης της είναι ο Άγιος Νεκτάριος.

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας της, η Ηρώ Μουκίου είπε πως: «Είναι ένα θαύμα. Είχα περάσει μία κύστη μεγάλη, δυστυχώς, στη σπονδυλική στήλη. Είχα συμπτώματα πια όταν την αντιλήφθηκα. Μου δημιούργησε αταξία στο βάδισμα, άρχισα να έχω προβλήματα σχεδόν στην καθημερινότητά μου, πόνους ισχυρούς, έναν πόνο τεράστιο στη στομαχική κοιλιακή περιοχή, σχεδόν άρχισε να πιάνει και το αναπνευστικό.

Φοβήθηκα πάρα πολύ πριν από το χειρουργείο, διότι δεν είναι το χειρουργείο μόνο αυτό καθαυτό. Είναι το πριν, αυτό το ψάξιμο, το να δούμε τι όγκος είναι αυτός… Ήταν έτσι και αλλιώς δύσκολο».

Επιπλέον, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου και νομίζω ότι ενισχύθηκε κιόλας, χαλυβδώθηκε ακόμη περισσότερο. Το θαύμα ήταν μπροστά μου, ήταν έκδηλο…

Ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Νεκτάριος, πηγαίνω συχνά και πηγαίνω με τα πόδια. Το κάνω χρόνια αυτό, με το που αποβιβάζομαι από το καράβι, ξεκινώ με τα πόδια. Είναι έξι χιλιόμετρα, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, έχει τύχει να πάω και με 43 βαθμούς, μου παίρνει περίπου μία ώρα. Ιδιαίτερα σημάδια δεν έχω, αλλά ήμουν τόσο σίγουρη ακριβώς γιατί πίστευα. Απλώς διαβάζω πάντα τις προσευχές μου, κάθε πρωί και κάθε βράδυ!».