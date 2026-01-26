Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Είδα τα βιντεάκια και ανατρίχιασα κυριολεκτικά – Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα, δεν υπάρχει;»

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Εύη Δρούτσα μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα κλοπής, καθώς της απέσπασαν περίπου 22 χιλιάδες ευρώ μέσα από το σπίτι της. Ο παρουσιαστής το πρωί της Δευτέρας (26/1), αναφερόμενος στο περιστατικό με την γνωστή στιχουργό, ξέσπασε στο «Πρωινό», εναντίον εκείνων που αντιμετώπισαν χιουμοριστικά αυτό που συνέβη, κάνοντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πάω τώρα στην ταλαίπωρη την Εύη Δρούτσα. Ακούστε τώρα, επειδή η βλακεία ξεχειλίζει στη ζωή μας. Η Εύη Δρούτσα, μία γυναίκα μοναχική, έπαθε αυτό που έπαθε την Παρασκευή το πρωί, δεν ήξερε ποιον να πάρει και πήρε τον Κατσαρίδη τηλέφωνο, γιατί είναι από τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους.

Επίσης, μετά η εκπομπή φρόντισε, πήραμε τηλέφωνο τον διευθυντή του ΑΤ Γλυφάδας, ο άνθρωπος πραγματικά ανταποκρίθηκε, πήγε η δική μας ρεπόρτερ η Μάρω Κανελλάκη και την πήρε από το σπίτι, γιατί δεν ήταν σε κατάσταση να πάει μόνη της. Την οδήγησε στο ΑΤ, έκανε τη μήνυση που έπρεπε να κάνει, και προσπαθούν οι άνθρωποι να τη βοηθήσουν», εξήγησε στην αρχή ο οικοδεσπότης της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ANT1.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως: «Δεν μπορούν να βγαίνουν λοιπόν στο διαδίκτυο, στο TikTok, και να γίνεται χλεύη με την Εύη Δρούτσα, και να κάνουν σκετσάκια, πώς μπήκαν μέσα στο σπίτι και έκλεψαν, και να την λένε χαζή, τρελή… Γιατί αυτά έγραφαν από κάτω.

Ότι δεν κατάλαβε και έκαναν πλακίτσα από κάτω και να κοροϊδεύουν έναν άνθρωπο που υπέστη αυτό που υπέστη. Τι κοινωνία είμαστε; Είδα τα βιντεάκια χθες, που γίνονται κάποια και viral, και ανατρίχιασα κυριολεκτικά. Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα, δεν υπάρχει;».