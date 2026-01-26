Σοφία Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπο αυτό ύστερα από 10 χρόνια – Η ανάγκη να δεσμευτώ, μου γεννήθηκε τώρα»

Σύνοψη από το

  • Η Σοφία Παυλίδου αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της, πως βρίσκεται σε μία νέα σχέση.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι βρήκε τον άνθρωπο αυτό «ύστερα από 10 χρόνια», εξηγώντας πως «εμένα η ανάγκη μου γεννήθηκε τώρα, να δεσμευτώ».
  • Σχετικά με το αν η αλλαγή στα μαλλιά συνδέεται με την ψυχολογία, η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως «νομίζω ότι αυτό ισχύει» και πως «ξεφορτώνεσαι πληροφορία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σοφία Παυλίδου
Φωτογραφία: Instagram/pavlidou.sofia

Η Σοφία Παυλίδου έπειτα από τον χωρισμό της από τον Χρήστο Φερεντίνο το 2016, είχε επιλέξει να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους στη προσωπική της ζωή. Πριν από λίγο καιρό, η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως βρίσκεται σε μία νέα σχέση. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε έξοδό της, και στις δηλώσεις της η καλλιτέχνις μίλησε για αυτό το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει.

Σχετικά με το ενδεχόμενο όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της, αυτό να έχει να κάνει και με την ψυχολογία της, η Σοφία Παυλίδου εξήγησε ότι: «Ναι, νομίζω ότι αυτό ισχύει. Και εγώ πότε τα είχα κόψει ένα αγορέ κοντό; Ήθελα να ξεφορτωθώ πληροφορία πριν από κάποια χρόνια, πρέπει να έχει μία εικοσαετία τώρα. Από τόσο μακριά που ήταν, τα έκανα αγορέ. Ναι, ξεφορτώνεσαι πληροφορία. Οπότε, ναι, σίγουρα η ψυχολογία βοηθάει! Επίσης, ήθελα να σου συμπληρώσω, ότι η σωστή διατροφή βοηθάει πάρα πολύ στο να έχεις ένα υγιές μαλλί».

Σε ερώτηση για το αν είναι δύσκολο ύστερα από ένα διαζύγιο, να βρει έναν άνθρωπο να ταιριάξει, να εμπιστευτεί κάποιον, η επιτυχημένη ηθοποιός απάντησε: «Κοίταξε, δύσκολο δεν είναι τίποτα άμα θέλεις να σου συμβεί.

Γιατί τώρα εγώ, βρήκα τον άνθρωπο αυτό ύστερα από 10 χρόνια. Θα έλεγε κανείς “πωπω, πολύ δύσκολο της ήταν”. Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήταν η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση! Όχι ότι πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, απλά εμένα η ανάγκη μου γεννήθηκε τώρα, να δεσμευτώ».

12:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

