Τρίκαλα: «Έγινε η έκρηξη, υποχώρησε το πάτωμα και έπεσαν στο υπόγειο» – Τι λέει συγγενής της αγνοούμενης

  • Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη, ενώ αγνοείται άλλη μία, μητέρα τριών παιδιών, στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.
  • Συγκλονίζει η μαρτυρία συγγενή της αγνοούμενης, ο οποίος ανέφερε ότι «έγινε η έκρηξη, υποχώρησε το πάτωμα και έπεσαν στο υπόγειο».
  • Συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγμα DNA, ώστε να ταυτοποιηθούν οι σοροί των τεσσάρων γυναικών.
Τρίκαλα: «Έγινε η έκρηξη, υποχώρησε το πάτωμα και έπεσαν στο υπόγειο» – Τι λέει συγγενής της αγνοούμενης

Συγκλονίζει η περιγραφή ενός συγγενή της αγνοούμενης εργαζόμενης για τα όσα έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη, ενώ αγνοείται άλλη μία, μητέρα τριών παιδιών. Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας.

«Απ’ ότι μάθαμε από άλλους συγγενείς, σώθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν βγει για να κάνουν διάλειμμα. Αυτοί που έμειναν μέσα, που δούλευαν, έγινε η έκρηξη και υποχώρησε το πάτωμα και έπεσαν στο υπόγειο. Η ξαδέλφη μου εργαζόταν στο ζυμωτήριο που ήταν στο ισόγειο. Υποχώρησε το πάτωμα και έπεσε μέσα στη φωτιά», είπε συγγενής της αγνοούμενης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ερωτηθείς για τους εγκαυματίες, είπε ότι «έκαναν διάλειμμα, αυτοί που κάπνιζαν, και βγήκαν έξω. Αυτοί σώθηκαν».

Συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγμα DNA, ώστε να ταυτοποιηθούν οι σοροί των τεσσάρων γυναικών.

