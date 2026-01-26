Λάζαρος Γεωργακόπουλος για την βάπτιση της κόρης του: «Έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα το κάνει και πού»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Μεταξύ άλλων, ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε και για την κόρη του, Joanne, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο της μουσικής, και μάλιστα φέτος κατέθεσε τραγούδι για να εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Eurovision, χωρίς να καταφέρει όμως να προκριθεί στους ημιτελικούς.

Αναφερόμενος στην κόρη του, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος είπε ότι: «Η Ιωάννα δεν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, δεν την παίρναμε, όμως άκουγε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε και εμείς στο σπίτι, αλλά η Ιωάννα ήταν με τη μουσική πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν με ακουστικά συνέχεια και την ενδιέφερε πάρα πολύ η μουσική. Πήγε στο ωδείο, μετά ήρθε το Voice και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε».

«Κατέθεσε τραγούδι για την Eurovision, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε, δεν προκρίθηκε. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της. Στεναχωρήθηκε βέβαια, αλλά δεν πειράζει, η Eurovision είναι κάτι που την ενδιαφέρει, οπότε μπορεί και του χρόνου… Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα το βγάλει φαντάζομαι τώρα, σύντομα», συνέχισε.

Επιπλέον, σχετικά με την βάπτιση της κόρης του και τραγουδίστριας, η οποία τελέστηκε όταν η ίδια ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία, από αυτό που συνηθίζεται, εξήγησε ότι: «Η βάπτιση της Ιωάννας έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα βαπτιστεί και πού!

Τελικά έγινε το χατίρι της μάνας μου, η οποία ήθελε να βαπτιστεί η Ιωάννα και είπαμε “γιατί να μην κάνουμε το χατίρι σε έναν άνθρωπο, να μην της δώσουμε αυτή την ευτυχία, αφού το θέλει τόσο πολύ;”. Άμα μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο έναν άνθρωπο με έναν τόσο απλό τρόπο, γιατί να μην το κάνεις;».