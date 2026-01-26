Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Οποιαδήποτε απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας είναι εθνική προδοσία

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στο Facebook κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει γνωστό ποια θέματα πρόκειται να συζητήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επικείμενη συνάντησή τους. Υπενθυμίζεται πως έχει συμφωνηθεί οι δύο ηγέτες να συναντηθούν στα μέσα Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες» ενώ τόνισε ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”.

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».