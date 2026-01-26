Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Οποιαδήποτε απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας είναι εθνική προδοσία

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στο Facebook, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει γνωστό ποια θέματα πρόκειται να συζητήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
  • Στην ανάρτησή της, η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες» και τόνισε πως «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».
  • Η συνάντηση αυτή χαρακτηρίζεται ως μείζονος εθνικής σημασίας, για την οποία οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τα θέματα προς συζήτηση και τις θέσεις της κυβέρνησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρία Καρυστιανού
Πηγή: Intime

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στο Facebook κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει γνωστό ποια θέματα πρόκειται να συζητήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επικείμενη συνάντησή τους. Υπενθυμίζεται πως έχει συμφωνηθεί οι δύο ηγέτες να συναντηθούν στα μέσα Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες» ενώ τόνισε ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”.

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Έρχονται Προγράμματα Ανάπτυξης για Περιφέρειες-Ποιες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο του 2025

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
15:48 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Debate Μαρκόπουλου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ελληνοτουρκικά

Για την αντίδραση του κράτους απέναντι στις καταστροφές, μετά και την πρόσφατη κακοκαιρία που ...
15:42 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Δήμητρα Χαλικιά: Διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων – Τι κατήγγειλε για την «αλλαγή των αιτήσεων»

Για «διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντω...
14:59 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλουν τις προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις

Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την αναβολή των προγραμματισμένων κομματικ...
14:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για «Βιολάντα»: Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι