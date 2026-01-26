Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε σκιέρ στην Κίνα – Προσπάθησε να βγάλει selfie μαζί της

Ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μία τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από λεοπάρδαλη του χιονιού, ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie με το σπάνιο ζώο.

Η τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από τη λεοπάρδαλη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο Keketuohai της UNESCO, στη βόρεια Κίνα, την Παρασκευή, και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει την τουρίστρια παγιδευμένη στο χιόνι κάτω από το ζώο, πριν τη βοηθήσουν περαστικοί, ενώ κρατούσε το πρόσωπό της γεμάτο αίμα.



Η επίθεση συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα το άγριο ζώο προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία μαζί του, κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών από την προηγούμενη ημέρα, μετά την εμφάνιση της λεοπάρδαλης στην περιοχή, η τουρίστρια πλησίασε σε απόσταση μόλις τριών μέτρων για να βρει καλύτερη γωνία για τη λήψη.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown pic.twitter.com/Zvl5x94255 — The Hakan_OTTOMAN..🇹🇷 (@Fener34King) January 26, 2026



Το ζώο επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρόσωπό της, πριν διωχθεί από έναν δάσκαλο σκι που κούνησε τα μπαστούνια του προς το ζώο.

Η σκιέρ γλίτωσε χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Η λεοπάρδαλη είχε εντοπιστεί από τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δήλωσε: «Την είδαμε χτες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για την ίδια λεοπάρδαλη».

«Πρόσφατα ανιχνεύθηκε δραστηριότητα λεοπάρδαλων του χιονιού στην Κοιλάδα Gem, Keketuohai. Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού είναι μεγάλοι θηρευτές με ισχυρές επιθετικές τάσεις. Κατά τη διέλευση αυτής της περιοχής, παρακαλούμε κινηθείτε γρήγορα. Μην βγαίνετε από το όχημά σας ή πλησιάζετε για φωτογραφίες, και ποτέ μην περπατάτε μόνοι στην γύρω περιοχή», προειδοποίησαν τους πολίτες οι τοπικές αρχές.

Η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπάρδαλων του χιονιού παγκοσμίως, σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, με περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους.

Παρά την παρουσία τους, οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες λόγω της ντροπαλής και διστακτικής φύσης τους.