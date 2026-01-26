Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε σκιέρ στην Κίνα – Προσπάθησε να βγάλει selfie μαζί της

Σύνοψη από το

  • Ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μία τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από λεοπάρδαλη του χιονιού ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie με το σπάνιο ζώο.
  • Η επίθεση συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα το άγριο ζώο προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών για την εμφάνιση της λεοπάρδαλης στην περιοχή.
  • Η σκιέρ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο, αλλά γλίτωσε χάρη στο κράνος της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ένας δάσκαλος σκι έδιωξε το ζώο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε σκιέρ στην Κίνα – Προσπάθησε να βγάλει selfie μαζί της

Ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μία τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από λεοπάρδαλη του χιονιού, ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie με το σπάνιο ζώο.

Η τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από τη λεοπάρδαλη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο Keketuohai της UNESCO, στη βόρεια Κίνα, την Παρασκευή, και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει την τουρίστρια παγιδευμένη στο χιόνι κάτω από το ζώο, πριν τη βοηθήσουν περαστικοί, ενώ κρατούσε το πρόσωπό της γεμάτο αίμα.


Η επίθεση συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα το άγριο ζώο προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία μαζί του, κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών από την προηγούμενη ημέρα, μετά την εμφάνιση της λεοπάρδαλης στην περιοχή, η τουρίστρια πλησίασε σε απόσταση μόλις τριών μέτρων για να βρει καλύτερη γωνία για τη λήψη.


Το ζώο επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρόσωπό της, πριν διωχθεί από έναν δάσκαλο σκι που κούνησε τα μπαστούνια του προς το ζώο.

Η σκιέρ γλίτωσε χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Η λεοπάρδαλη είχε εντοπιστεί από τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δήλωσε: «Την είδαμε χτες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για την ίδια λεοπάρδαλη».

«Πρόσφατα ανιχνεύθηκε δραστηριότητα λεοπάρδαλων του χιονιού στην Κοιλάδα Gem, Keketuohai. Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού είναι μεγάλοι θηρευτές με ισχυρές επιθετικές τάσεις. Κατά τη διέλευση αυτής της περιοχής, παρακαλούμε κινηθείτε γρήγορα. Μην βγαίνετε από το όχημά σας ή πλησιάζετε για φωτογραφίες, και ποτέ μην περπατάτε μόνοι στην γύρω περιοχή», προειδοποίησαν τους πολίτες οι τοπικές αρχές.

Η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπάρδαλων του χιονιού παγκοσμίως, σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, με περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους.

Παρά την παρουσία τους, οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες λόγω της ντροπαλής και διστακτικής φύσης τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Έρχονται Προγράμματα Ανάπτυξης για Περιφέρειες-Ποιες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο του 2025

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
09:33 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε βυθιζόμενο ταξί και σώθηκε από «ήρωες» παρευρισκόμενους – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Στιγμές ηρωισμού εκτυλίχθηκαν στo Νταγκεστάν της Ρωσίας, όταν κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν ένα...
08:40 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση της Ροντρίγκες στις ΗΠΑ

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα συνεχίζεται καθώς η χώρα προσπαθεί να δι...
05:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει...
04:52 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι