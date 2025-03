Νάταλι Πόρτμαν: Ερωτευμένη ξανά έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της – ΦΩΤΟ

Έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Μπέντζαμιν Μίλιπεντ, η Νάταλι Πόρτμαν έχει προχωρήσει στη ζωή της, καθώς σύμφωνα με το People, η 43χρονη σταρ βρίσκεται σε σχέση με τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό Τανγκί Ντεστάμπλ.

Natalie Portman shows ‘cheating’ ex what he’s missing as she gets touchy feely with another famous French hunk https://t.co/Hj32QzUSgQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2025