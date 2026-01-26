Ολυμπιακός: «Τελειωμένη» η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς από τη Ρίο Άβε

Ο Αντρέ Λουίς προβάρει τα ερυθρόλευκα. Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε πρόκειται να αποκτηθεί άμεσα από τον Ολυμπιακό, αποτελώντας την πρώτη χειμερινή μεταγραφή του συλλόγου.

Η πειραϊκή ομάδα έχει συμφωνήσει τόσο με τον σύλλογο, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, όσο και με τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, οπότε δεν απομένει παρά η άφιξή του στην Ελλάδα για να επικυρωθεί η συμφωνία.

Η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς ενδέχεται να συμβεί ίσως και απόψε ή το αργότερο έως το πρωί της Τρίτης (27/1).

Ο ταλαντούχος παίκτης θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τον ιβηρικό σύλλογο, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο στον πρωταθλητή Ελλάδας κι ενισχύοντας μια ήδη εντυπωσιακή επιθετική γραμμή, μαζί με τους Ποντένσε, Ζέλσον Μάρτινς και Στρεφέτσα.

