Δανάη Μπάρκα: Το μπλουζάκι για τον γάμο της

Η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται για τον γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο γάμος της παρουσιάστριας με τον επιχειρηματία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η Βίκυ Σταυροπούλου στη Μεσσηνία.

Η ηθοποιός φόρεσε ένα μπλουζάκι το οποίο έγραφε: «In my bride era, but tonight we have a premiera».

«It’s official. Έχουμε πρεμιέρα! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεράστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες, στην πανέμορφη αυτή πόλη».