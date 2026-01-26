Ανατολική Αττική: Οι δραματικές στιγμές διάσωσης των 2 επιβατών του αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από χείμαρρο – «Αν δεν είχε “σφηνώσει” στα καλάμια, θα θρηνούσαμε θύματα»

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το πρωί την περιοχή της Αττικής. Το ανατολικό τμήμα της βρέθηκε στο «επίκεντρο» των έντονων φαινομένων, όπου ένα όχημα παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή της Πετρέζας, ενώ στον δήμο Μαραθώνος, ένας μικρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις του παραλιακού μετώπου.

της Μαρίας Πασαλίδου

Συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, όταν αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το ρέμα που διέρχεται από το σημείο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν εγκλωβισμένα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο enikos.gr η δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα: «Πραγματικά το όχημα είχε πέσει ολόκληρο μέσα στο νερό, ο οδηγός μάλλον υπερέβαλε των δυνατοτήτων του».

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου. Η δήμαρχος τόνισε ότι: «Στη διάσωση συμμετείχαν 2 άτομα της πολιτικής προστασίας από το δικό μας κέντρο επιχειρήσεων, τα οποία κλήθηκαν επειδή ήταν κοντά».

«Ευτυχώς “μάγκωσε” το όχημα σε κάποιο σημείο»

Η ίδια εξήγησε στη συνέχεια ότι το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν ανήκει στον δήμο Σπάτων και το αυτοκίνητο παρασύρθηκε, όταν ο οδηγός του προσπάθησε να περάσει επάνω από ένα τσιμεντένιο γεφύρι, λίγο μετά την οδό Αγίου Χριστοφόρου.

«Ο οδηγός μάλλον νόμιζε ότι θα καταφέρει να περάσει και έπεσε μέσα στην κοίτη, αλλά, ευτυχώς ”μάγκωσε” το όχημα σε κάποιο σημείο και έσωσαν τους επιβαίνοντες τα παιδιά». Αυτή τη στιγμή, όπως ακόμη λέει: «Όλοι είναι μια χαρά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους».

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο enikos.gr μίλησε και ο κ. Μάνος Τσαλιαγκός, υπεύθυνος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, ο οποίος επιχείρησε στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των 2 ατόμων που παρασύρθηκαν.

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τονίζοντας πως «σήμερα στη 1 το μεσημέρι λάβαμε κλήση στο κέντρο επιχειρήσεων οτι έχει παρασυρθεί όχημα απο τον χείμαρρο στο Πικέρμι» συμπληρώνοντας ότι στην πορεία τα δεδομένα για το ακριβές σημείο της παράσυρσης άλλαξαν.

«Όταν καταφέραμε και πλησιάσαμε το σημείο, είδαμε ότι στην απέναντι πλευρά της όχθης υπήρχε ένα όχημα το οποίο ήταν σχεδόν βυθισμένο μέσα στο νερό» τονίζει και εξηγεί ότι «άμεσα ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τον απεγκλωβισμό των ατόμων που ήταν μέσα. Συνάδελφοι επιχείρησαν με σχοινιά ώστε να πλησιάσουν, έσπασαν τα παράθυρα και έβγαλαν έναν άνδρα, μια γυναίκα και ένα σκυλάκι».

Την στιγμή εκείνη, σύμφωνα με τον κ. Τσαλιαγκό, «είχε σχετικά κοπάσει η κακοκαιρία, πράγμα το οποίο βοήθησε, ωστόσο, πάντα υπήρχε ο κίνδυνος γιατί το ρέμα είχε μεγάλη ένταση». Το αυτοκίνητο, όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος, «είχε σφηνώσει μέσα στα καλάμια. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα θρηνούσαμε θύματα, καθώς θα είχαν παρασυρθεί».

«Η συνοδηγός είχε μελανιές απο το κρύο»

Όπως έγινε γνωστό, κατά την διάρκεια του απεγκλωβισμού, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε, με τον κ. Τσαλιαγκό να αναφέρει ότι: «Στην προσπάθειά του να σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου τραυματίστηκε στο χέρι ο συνάδελφος».

Οι επιβάτες του οχήματος ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο τα νερά του ρέματος είναι ιδιαίτερα ορμητικά, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων μετά τον απεγκλωβισμό τους, ο ίδιος είπε πως: «ο οδηγός ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ η συνοδηγός είχε μελανιές απο το κρύο, καθώς ήταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό».

«Αυτό που είπαν οι επιβαίνοντες ήταν ότι ήθελαν να κατευθυνθούν από τα Σπάτα προς την Νέα Μάκρη, αλλά το gps τους έβγαλε σε λάθος δρόμο», κατέληξε ο ίδιος.

Δείτε βίντεο από την διάσωση που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1:

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα

Μάλιστα, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες από καταστήματα στον Μαραθώνα

Παράλληλα, η κακοκαιρία επηρέασε και την περιοχή του Μαραθώνα, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε επιχειρήσεις από τους ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο enikos.gr ο δήμαρχος Μαραθώνος κ. Τσίρκας Στέργιος, «τα φαινόμενα ήταν έντονα, όχι όμως στον βαθμό που ήταν στην προηγούμενη κακοκαιρία».

Ο ίδιος εξήγησε ότι «ένας μικρός ανεμοστρόβιλος που δημιουργήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, παρέσυρε τέντες από καταστήματα στην Παραλία του Μαραθώνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημειώθηκαν περαιτέρω ζημιές».

Στις φωτογραφίες του iRafina.gr, καταγράφονται τα αποκολλημένα τμήματα που παρασύρθηκαν από τον αέρα: