Πικέρμι: Βίντεο από τη διάσωση των εγκλωβισμένων οδηγών – Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα, διακόπηκε η κυκλοφορία

  • Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το όχημά τους στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, αφού παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο που καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση.\n- Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας.\n- Περίπου 40 κλήσεις δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα στην Αττική από το πρωί της Δευτέρας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων στα νότια προάστια.
Αν και το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε σήμερα Δευτέρα την Αττική δεν ήταν όπως το προηγούμενο, δεν αποφεύχθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και επεμβάσεις της πυροσβεστικής για εγκλωβισμένους. Όπως για παράδειγμα έγινε στα Σπάτα, όπου δύο άτομα παγιδεύτηκαν στο όχημά τους, όταν αυτό παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο στο οποίο καταγράφεται η δύσκολη προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο επιβατών του ΙΧ στην Πετρέζα.

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

