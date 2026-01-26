Απεγκλωβίστηκαν οι 2 επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα

Σύνοψη από το

  • Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πετρέζα, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, για τους επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα.
  • Το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ρέματος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα απεγκλωβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
  • Οι δύο επιβάτες μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο και αναμένεται ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επιχείρηση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Απεγκλωβίστηκαν οι 2 επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών ενός οχήματος, που παρασύρθηκε από ρέμα, στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, η περιπέτειά τους ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ρέματος, που διέρχεται από το σημείο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στον Πύργο της Πετρέζας. Αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας πυροσβέστες τραυματίστηκε ελαφρά και θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.

