Απεγκλωβίστηκαν οι 2 επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών ενός οχήματος, που παρασύρθηκε από ρέμα, στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, η περιπέτειά τους ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ρέματος, που διέρχεται από το σημείο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στον Πύργο της Πετρέζας. Αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας πυροσβέστες τραυματίστηκε ελαφρά και θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.