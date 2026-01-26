Αιγαίο: Προκλητικό άρθρο από σύμβουλο του Ερντογάν κάνει λόγο «για επιστροφή των νησιών» στην Τουρκία – «Ο Τραμπ με τη Γροιλανδία ανοίγει τον δρόμο»

Η Τουρκία εντείνει την ένταση στο Αιγαίο με δύο παράνομες NAVTEX, που αμφισβητούν ευθέως το καθεστώς των ελληνικών νησιών, και μπαράζ προκλήσεων με παραβιάσεις των Εθνικών Χωρικών Υδάτων, ενώ παράλληλα οι δηλώσεις του Ιμπραήμ Καραγκιούλ, αρθρογράφου και -σύμφωνα με αναφορές- συμβούλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δημιουργούν την αίσθηση μιας επικείμενης αναταραχής στην περιοχή και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Καραγκιούλ προειδοποιεί, με ιδιαίτερα εμπρηστικό τρόπο σε άρθρο του στη Yeni Safak, πως «Αν ο Τραμπ καταλαμβάνει τη Γροιλανδία, τότε η Τουρκία θα ανοίξει επίσης τις πόρτες για την επιστροφή των νησιών [του Αιγαίου], που αποτελούν φυσική συνέχεια της Ανατολίας και καταλήφθηκαν άδικα, στην πατρίδα».

«Μην εκπλαγείτε, μην σοκαριστείτε, αυτά θα συμβούν», τονίζει.

O δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας, άλλοτε αρχισυντάκτης της και σθεναρός υποστηρικτής του Ερντογάν, συνδέει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα γεωπολιτικά παιχνίδια των ΗΠΑ στη διεθνή σκακιέρα με τις τουρκικές βλέψεις στο Αιγαίο, υπονοώντας ότι η Άγκυρα βλέπει ευκαιρίες για την επιστροφή των ελληνικών νησιών υπό τον έλεγχο της.

Στον τίτλο του άρθρου, μεταξύ άλλων, σχολιάζει πως «Η “εποχή των αυτοκρατοριών” έχει αρχίσει».

Νωρίτερα στο άρθρο του, αναφέρεται στην κατάρρευση των υποστηριζόμενων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τρομοκρατικών ομάδων όπως το PKK, επισημαίνοντας: «Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους κύκλους του PKK. Εμπιστεύτηκαν τις ΗΠΑ, έδειχναν τις σημαίες των ΗΠΑ. Στην πρώτη ευκαιρία, προδόθηκαν, απορρίφθηκαν. Εμπιστεύτηκαν το Ισραήλ. Πορεύτηκαν με σημαίες του Ισραήλ. Στην πρώτη κρίση, το Ισραήλ τους πρόδωσε, δεν έκανε τίποτα, ή μάλλον, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόμη και σε αυτές τις τελευταίες στιγμές, παρακαλούσαν το Ισραήλ, ελπίζοντας σε βοήθεια. Αλλά αυτή η βοήθεια δεν θα ερχόταν ποτέ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Η ισχύς του Ισραήλ έχει περιοριστεί, και ο χώρος για ελιγμούς του έχει στενέψει. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανικό. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, το Ισραήλ έτρεχε απεγνωσμένα προς την Ελλάδα, προσπαθώντας να ενισχύσει το μέτωπό του εκεί».

«Αλλά αυτό το μέτωπο θα καταρρεύσει επίσης, και η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι θα θαφτούν κάτω από τα ερείπια. Όταν η ακεραιότητα της Συρίας ολοκληρωθεί, η ιστορία θα τελειώσει πλήρως για τις δυνάμεις-αντιπροσώπους του Ισραήλ», καταλήγει.

NAVTEX

Παράλληλα, η Τουρκία ενίσχυσε τις παράνομες διεκδικήσεις της με δύο NAVTEX διάρκειας δύο ετών, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της περί δικαιοδοσίας και «αποστρατιωτικοποιημένων» νησιών στο Αιγαίο.

Η μία NAVTEX έχει αόριστο χαρακτήρα, ενώ η άλλη ισχύει για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, εντάσσοντας την κίνηση σε μια στρατηγική πολιτικής και διοικητικής αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου.

Οι ενέργειες αυτές έρχονται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προγραμματισμένη για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, και στέλνουν σαφές μήνυμα έντασης και προειδοποίησης για τα ελληνικά νησιά.

Milliyet: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επίσκεψη Μητσοτάκη

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει πως Ερντογάν και Μητσοτάκης υπέγραψαν το 2023 τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, η οποία αποτελεί την πολιτική βάση για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας–Ελλάδας.

Κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, όταν πραγματοποιήθηκε και η 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται σε ετήσια βάση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Άγκυρα το 2024 και επρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 12 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο της 6ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίσκεψη αναβλήθηκε δύο φορές μέσα στο 2025.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε «θέμα ολίγων ημερών» τις ανακοινώσεις για την ημερομηνία του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, που αναμένονται πριν την έναρξη του Ραμαζανιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου, επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει κάποια ταξίδια εκείνες τις ημέρες.