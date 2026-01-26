Ανδρουλάκης για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το δυστύχημα στα Τρίκαλα, αναφέροντας: «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα».
  • Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τονίζοντας: «οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να μην υπάρξουν άλλα θύματα, δηλώνοντας: «Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους». Επίσης, απηύθυνε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του για το δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Όπως τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, «οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Προϋπολογισμός: Άνω των 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Ποιοι φόροι υπεραπέδωσαν

ΤΕΒΑ: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά- Όλες οι λεπτομέρειες

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εκφράζει περισσότερο
περισσότερα
14:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για «Βιολάντα»: Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμ...
14:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές – «Παράθυρο» για μετεκλογικές συνεργασίες

Για τις διεθνείς εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά, τα νέα κόμματα που βρίσκονται στα σκαριά και γι...
14:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Επί τόπου κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της φωτιάς σε βι...
12:47 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα μας γεμίζει θλίψη»

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι