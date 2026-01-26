Ανδρουλάκης για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του για το δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Όπως τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, «οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».