Κακοκαιρία: Πλημμύρισε ξανά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Βίντεο αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε από το πρωί της Δευτέρας την Αττική, με μια μικρή κατολίσθηση να σημειώνεται στα Μέγαρα.
  • Σε «λίμνη» μετατράπηκε ξανά η λεωφόρος Βουλιαγμένης, με το ρεύμα προς Αθήνα να κλείνει νωρίτερα εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε δεχθεί 26 κλήσεις μέχρι τις 12:00, οι οποίες αφορούσαν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων και όχι αντλήσεις υδάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοκαιρία Βουλιαγμένης

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε από το πρωί της Δευτέρας την Αττική. Μια μικρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα Μέγαρα, όπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση μηχανημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία στο 48ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού. Μέχρι τις 12:00 η Πυροσβεστική είχε δεχθεί 26 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν μόνο κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων και όχι αντλήσεις υδάτων.  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Στην οδό Υμηττού, στην Αργυρούπολη, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σε «λίμνη» μετατράπηκε ξανά η λεωφόρος Βουλιαγμένης. Μάλιστα, το ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Γλυφάδας, είχε κλείσει νωρίτερα εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.   Προβλήματα παρουσιάζονται στην παραλιακή και τη Χαμοστέρνας.

Δείτε βίντεο αναγνώστη από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Προϋπολογισμός: Άνω των 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Ποιοι φόροι υπεραπέδωσαν

ΤΕΒΑ: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά- Όλες οι λεπτομέρειες

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εκφράζει περισσότερο
περισσότερα
14:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με 3 μαχαίρια – Χειροπέδες και στον πατέρα του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως έν...
14:15 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Απεγκλωβίστηκαν οι 2 επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών ενός οχήματος, που παρασύρθηκε από ρέμα, στήθηκε ...
14:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο αναγνώστη από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στην Πειραϊκή – Βίντεο

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, και η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της στην Αττική. Στην Πειραϊκή, οι ...
13:32 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι