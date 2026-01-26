Κακοκαιρία: Πλημμύρισε ξανά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Βίντεο αναγνώστη

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε από το πρωί της Δευτέρας την Αττική. Μια μικρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα Μέγαρα, όπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση μηχανημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία στο 48ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού. Μέχρι τις 12:00 η Πυροσβεστική είχε δεχθεί 26 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν μόνο κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων και όχι αντλήσεις υδάτων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Στην οδό Υμηττού, στην Αργυρούπολη, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σε «λίμνη» μετατράπηκε ξανά η λεωφόρος Βουλιαγμένης. Μάλιστα, το ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Γλυφάδας, είχε κλείσει νωρίτερα εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Προβλήματα παρουσιάζονται στην παραλιακή και τη Χαμοστέρνας.

Δείτε βίντεο αναγνώστη από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης