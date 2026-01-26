Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, βρέχει καταρρακτωδώς – Στείλτε βίντεο και φωτογραφίες στο enikos.gr

Αγριεύει ξανά ο καιρός και ήδη έχει αρχίσει να βρέχει καταρρακτωδώς στην Αττική. Αναγνώστρια του enikos.gr μας έστειλε βίντεο από την περιοχή του Αλίμου, όπου αυτή την ώρα η βροχόπτωση είναι πολύ έντονη.

Με νέο έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ ενημερώνει πως η προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένει σε «πορτοκαλί επίπεδο». Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στη σημερινή ανακοίνωση, για σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου προβλέπονται κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Δείτε βίντεο από το Μαρούσι

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

