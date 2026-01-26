Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού,  σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

  • στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης
  • στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
  • στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
  • στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

 

 

 

11:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

