Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:
- στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης
- στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
- στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
- στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.
Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.