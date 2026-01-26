Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, σημειώνοντας ότι «σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και η μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων, ενώ αναζητείται ακόμη μία.