Σύνοψη από το

  • Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.
  • Εκφράζει «τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν» και δηλώνει ότι «μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».
  • Η ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη φωτιά προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων, ενώ αναζητείται ακόμη ένας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, σημειώνοντας ότι «σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και η μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων  εργαζομένων, ενώ αναζητείται ακόμη μία.

 

14:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με 3 μαχαίρια – Χειροπέδες και στον πατέρα του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως έν...
14:15 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Απεγκλωβίστηκαν οι 2 επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών ενός οχήματος, που παρασύρθηκε από ρέμα, στήθηκε ...
14:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο αναγνώστη από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στην Πειραϊκή – Βίντεο

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, και η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της στην Αττική. Στην Πειραϊκή, οι ...
13:27 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε ξανά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Βίντεο αναγνώστη

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε από το πρωί της Δευτέρας την Αττική. ...
