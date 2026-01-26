ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία – Σλοβακία και Ουγγαρία ψήφισαν κατά

Σύνοψη από το

  • Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την τελική έγκριση στο σχέδιο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027, καθιστώντας το νομικά δεσμευτικό.
  • Το μέτρο εγκρίθηκε παρά την αντίθεση της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, οι οποίες ψήφισαν κατά, με την Ουγγαρία να δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η συμφωνία προβλέπει τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και των εισαγωγών μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία – Σλοβακία και Ουγγαρία ψήφισαν κατά
Φωτογραφία: Reuters

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την τελική έγκριση στο σχέδιο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027 επιτρέποντας έτσι την μετατροπή του σε νόμο.

Το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ένωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκριναν το μέτρο σε συνάντηση στις Βρυξέλλες σήμερα. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά.

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο απαιτούσε έγκριση από ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών ώστε να ξεπεραστεί η αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας και επιθυμούν να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος επιτρέπει την μετατόπιση αυτής της προθεσμίας μέχρι το αργότερον την 1η Νοεμβρίου 2027, αν μια χώρα δυσκολεύεται να πληρώσει τις αποθήκες φυσικού αερίου με προμήθειες εκτός Ρωσίας πριν από την χειμερινή περίοδο.

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Προϋπολογισμός: Άνω των 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Ποιοι φόροι υπεραπέδωσαν

ΤΕΒΑ: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά- Όλες οι λεπτομέρειες

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εκφράζει περισσότερο
περισσότερα
09:33 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε βυθιζόμενο ταξί και σώθηκε από «ήρωες» παρευρισκόμενους – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Στιγμές ηρωισμού εκτυλίχθηκαν στo Νταγκεστάν της Ρωσίας, όταν κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν ένα...
08:40 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση της Ροντρίγκες στις ΗΠΑ

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα συνεχίζεται καθώς η χώρα προσπαθεί να δι...
05:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει...
04:52 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι