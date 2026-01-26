Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του στην Γλυφάδα.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Το χρονικό

Το φρικτό έγκλημα συνέβη το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όταν ο 46χρονος, που πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, σκότωσε τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τις αρχές ειδοποίησε ένας γείτονας που είδε το περιστατικό. Ο κάτοικος κάλεσε λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο γιος σκότωσε τον πατέρα και στη συνέχεια τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον 46χρονο, που είχε ήδη βάλει στο αυτοκίνητο το πτώμα του 80χρονου πατέρα του. Όπως διαπιστώθηκε τον είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι.

Τα τελευταία λόγια του 80χρονου, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, φέρεται πως ήταν «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ο 46χρονος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους.