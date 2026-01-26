Έγκλημα στη Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί, περίπου στις 10:30, σήμερα (26/01) ο 46χρονος που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στην Γλυφάδα, και είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του. Τα τελευταία λόγια του 80χρονου, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, φέρεται πως ήταν «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του. Όλοι οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί εσωστρεφές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».

Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, σύμφωνα με το αποφυλακιστήριο, ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Ο άνδρας κρατείτο από τις 2 Απριλίου 2014 για την ανθρωποκτονία της μητέρας του και είχε καταδικαστεί από το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε κάθειρξη 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η ποινή του είχε αρχίσει να μετρά από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030.

Η αποφυλάκιση εγκρίθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4489/2017, που επέτρεπαν την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Έτσι, για την περίοδο από 2 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2018, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει τέσσερα έτη, πέντε μήνες και μία ημέρα. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα επόπτη των Φυλακών Κορυδαλλού, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του». Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία στις 3 Μαΐου 2018.

Η αναστολή της ποινής συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.

Γιαννάκος στο enikos.gr: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Μιλώντας στο enikos.gr, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε πως: «ο 46χρονος δράστης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο 2 φορές. Την πρώτη φορά, από 3/5/2018 έως 14/5/2018 (11 ημέρες) και τη 2η από 3/12/2018 έως 21/1/2019 (49 ημέρες)»

«Και τις δύο φορές πήγε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία -όπως περίπου 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο-, επειδή δημιουργούσε επεισόδια και κάποιοι συγγενείς ή περίοικοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα» πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του το 2014».

«Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε κανονικά και το Σύστημα Ψυχικής Υγείας δεν είχε υποχρέωση να τον παρακολουθεί. Το ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί, αφού είναι ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει διαπράξει έγκλημα, δεν εντάχθηκε με δικαστική απόφαση στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για να είναι υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.