Έγκλημα στη Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος

Σύνοψη από το

  • Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 46χρονος που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα, έχοντας καταδικαστεί και στο παρελθόν για τη δολοφονία της μητέρας του.
  • Ο ηλικιωμένος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ τα τελευταία του λόγια φέρεται πως ήταν «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».
  • Ο δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018, κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου, παρόλο που ιατρική γνωμάτευση τον είχε κρίνει «επικίνδυνο για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Γλυφάδα

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί, περίπου στις 10:30, σήμερα (26/01) ο 46χρονος που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στην Γλυφάδα, και είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του. Τα τελευταία λόγια του 80χρονου, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, φέρεται πως ήταν «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του. Όλοι οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί εσωστρεφές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».

Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, σύμφωνα με το αποφυλακιστήριο, ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Ο άνδρας κρατείτο από τις 2 Απριλίου 2014 για την ανθρωποκτονία της μητέρας του και είχε καταδικαστεί από το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε κάθειρξη 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η ποινή του είχε αρχίσει να μετρά από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030.

Η αποφυλάκιση εγκρίθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4489/2017, που επέτρεπαν την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Έτσι, για την περίοδο από 2 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2018, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει τέσσερα έτη, πέντε μήνες και μία ημέρα. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα επόπτη των Φυλακών Κορυδαλλού, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του». Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία στις 3 Μαΐου 2018.

Η αναστολή της ποινής συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.

Γιαννάκος στο enikos.gr: «Οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του»

Μιλώντας στο enikos.gr, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε πως: «ο 46χρονος δράστης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο 2 φορές. Την πρώτη φορά, από 3/5/2018 έως 14/5/2018 (11 ημέρες) και τη 2η από 3/12/2018 έως 21/1/2019 (49 ημέρες)»

«Και τις δύο φορές πήγε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία -όπως περίπου 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο-, επειδή δημιουργούσε επεισόδια και κάποιοι συγγενείς ή περίοικοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα» πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι νοσηλείες του δράστη στο Δρομοκαΐτειο δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία της μητέρας του το 2014».

«Ο 46χρονος αποφυλακίστηκε κανονικά και το Σύστημα Ψυχικής Υγείας δεν είχε υποχρέωση να τον παρακολουθεί. Το ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί, αφού είναι ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει διαπράξει έγκλημα, δεν εντάχθηκε με δικαστική απόφαση στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για να είναι υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για τους ψυχικά ασθενείς, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του ενδομητρίου: Ποια τα πρώιμα συμπτώματα – Τι αυξάνει τον κίνδυνο

Γρίπη: Αυξημένα τα περιστατικά και στα παιδιά-Προειδοποίηση για νέα έξαρση τον Φεβρουάριο

Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» για την τραγωδία – «Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία του σοβαρού περιστατικού»

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια...
09:24 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Πληροφορίες για 4 νεκρές εργαζόμενες από τη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Μία αγνοούμενη

Με τραγικό τρόπο εξελίσσεται η υπόθεση της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα...
08:42 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Εντοπίστηκαν νεκρές 3 εργαζόμενες στο υπόγειο

Τραγική κατάληξη είχαν τρεις από τις πέντε γυναίκες που αγνοούνταν, έπειτα από την ισχυρή έκρη...
08:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Δευτέρα με την κίνηση στο «κόκκινο»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δευτέρα σήμερα και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μποτιλιαρισμένα εί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι